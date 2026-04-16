Θύρα 13: «Αγανάκτηση και έκπληξη για τη συνοικιακή ομάδα που ακολουθεί χουντικές πρακτικές»

Μετά την ανακοίνωση του Αθηναϊκού η Θύρα 13 εξέδωσε ανακοίνωση-απάντηση τονίζοντας ότι κανένας δε μπορεί να κουνάει το δάχτυλό του στον Παναθηναϊκό, ξεκαθαρίζοντας πως οι παίκτριες του "τριφυλλιού" είναι οι πραγματικές πρωταθλήτριες.

Ο Αθηναϊκός με ανακοίνωσή του παρουσίασε με δικό του τρόπο τα όσα τραγικά για το μπάσκετ έγιναν χθες το βράδυ στην έδρα του, με τη διοίκηση της ομάδας του Βύρωνα να μην επιτρέπει στους φίλους του Παναθηναϊκού που αγόρασαν μεμονωμένα εισιτήρια να μπουν στο γήπεδο και η Θύρα 13 πήρε άμεσα θέση δίνοντας ξεκάθαρες απαντήσεις με ξεκάθαρα επιχιερήματα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Με τεράστια έκπληξη και ακόμη μεγαλύτερη αγανάκτηση διαβάσαμε σήμερα ότι «δεν σεβόμαστε τον ιδρώτα των αθλητριών του συλλόγου μας», από μια συνοικιακή ομάδα η οποία, με χουντικής λογικής πρακτικές, δεν επέτρεψε σε δημότες του Βύρωνα να μπουν στο γήπεδο, με την πρόφαση ότι ήταν γεμάτο και ότι «δεν επιτρεπόταν η οργανωμένη μετακίνηση».

Εδώ να αναφέρουμε ότι υπάρχει, βάσει νομοθεσίας, το 20% των εισιτηρίων να δίνονται στους φιλοξενούμενους. Γιατί δεν τηρήθηκε; Για ποιο λόγο τιμωρήθηκε ο «Τάφος» και ζητήθηκε αλλαγή έδρας; Εσείς δημιουργήσατε καταστάσεις εκτός αθλητισμού και εσείς δεν σεβαστήκατε τις αθλήτριες . ΜΗΝ ΜΑΣ ΚΟΥΝΑΤΕ ΤΟ ΔΑΧΤΥΛΟ.

Πρώτον:

Αν το γήπεδο ήταν φίσκα, τότε είχαν τυπωθεί παραπάνω εισιτήρια και εκεί πάμε σε άλλη κουβέντα, γιατί σε όσους απαγορεύτηκε η είσοδος ΥΠΗΡΧΕ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ που εσείς δώσατε από τα εκδοτήρια (χωρίς ωστόσο να επιστραφούν τα λεφτά), αλλά και ονομαστική πρόσκληση.

Δεύτερον:

Όλοι προσήλθαν μεμονωμένα και χωρίς διακριτικά. Και μόνο αφού τους απαγορεύτηκε η είσοδος (πέρσι βέβαια οπαδοί άλλης ομάδας μπήκαν κανονικά και με διακριτικά), συγκεντρώθηκαν για να διαμαρτυρηθούν , εκεί ενημερώθηκαν ότι η απόφαση πάρθηκε από τον Αθηναϊκό και όχι από την αστυνομία. Και αφού απαγορεύτηκε η είσοδος σε οπαδούς που δεν ήταν του Αθηναϊκού, εσύ Ραμαντάνη γιατί μπήκες; Ο Χαρδαλιάς γιατί μπήκε επίσης ;Φτηνές δικαιολογίες και πρακτικές άλλων «σχολών», τις οποίες πιθανότατα έχεις σπουδάσει, αφού έχεις παραβρεθεί στα γήπεδά τους πολλές φορές , ε πρόεδρε; Σε συνεργασία με τον «καφετζή» πρόεδρο–σκιάχτρο της ΕΟΚ, στήσατε το παιχνιδάκι σας με την έδρα μας και την απαγόρευση εισόδου. Και να μην πιάσουμε το φιάσκο του Final Four Κυπέλλου, που δεν μπορεί η ΕΟΚ να διοργανώσει παιχνίδι χωρίς να το στείλει 600+ χιλιόμετρα μακριά, αλλά εκεί δεν μιλάτε για σεβασμό στις αθλήτριες.Και μετά μας μιλάτε για το «καλό του αθλήματος».

Ποιο άθλημα; Ποιον κοροϊδεύετε; Για τη διαιτησία δεν θα πούμε πολλά , εκεί γελάνε και τα τσιμέντα, ειδικά με τον Ζιώγα.

Όσον αφορά την ομάδα μας, μόνο συγχαρητήρια αξίζουν για την απόφαση να μην πάρει μέρος σε αυτό το τσίρκο, με τους κλόουν να έχουν πιάσει πόστα διοίκησης στο αντίπαλο μισό.

Για εμάς είστε πραγματικές ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2026».