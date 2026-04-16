BCL Final Four 2026: Η ενημέρωση της ΑΕΚ για τα εισιτήρια – Οι πρώτες πληροφορίες για Μπανταλόνα

Η ΚΑΕ ΑΕΚ εξέδωσε ανακοίνωση, μέσω της οποίας έδωσε τις πρώτες πληροφορίες για τα εισιτήρια του BCL Final Four 2026, το οποίο θα διεξαχθεί 7-9 Μαΐου στην Μπανταλόνα.

Η απίθανη ΑΕΚ του Ντράγκαν Σάκοτα λύγισε 72-67 την «οικοδέσποινα» του Final Four, Μπανταλόνα στο Game 3 των προημιτελικών του BCL και θα πάει στην Καταλονία το διάστημα 7-9 Μαΐου, για να σηκώσει το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας της.

Στην προσπάθεια της να φτάσει στην κορυφή, η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα θα έχει τη στήριξη του κόσμου τους, με την «κιτρινόμαυρη» ΚΑΕ να δίνει τις πρώτες πληροφορίες για τα εισιτήρια του BCL Final Four 2026. Σε αυτή ενημέρωσή της, η ΑΕΚ γνωστοποίησε ότι οι τιμές των εισιτηρίων θα είναι 70, 130 και 200 ευρώ, υπογραμμίζοντας ότι θα δοθεί προτεραιότητα στους κατόχους διαρκείας.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ ΑΕΚ

«Η «Βασίλισσα» προκρίθηκε πανάξια στο F4 του BCL 2025-2026, και θα εκπροσωπήσει για πολλοστή φορά το ελληνικό μπάσκετ σε κορυφαία διοργάνωση.

Οι αγώνες θα διεξαχθούν στις 7 και 9 Μαϊου στην ιστορική «Olimpic Arena» της Μπανταλόνα.

Στον ημιτελικό, η Ομάδα μας θ’ αντιμετωπίσει τη Μάλαγα.

Ενημερώνουμε, ότι εντός των επόμενων ημερών θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση σχετικά με τη διαδικασία αγοράς των εισιτηρίων για τους οπαδούς της ΑΕΚ.

Οι τιμές των εισιτηρίων είναι: 70, 130 και 200 €.

Θα δοθεί προτεραιότητα στους κατόχους των Εισιτηρίων Διαρκείας».