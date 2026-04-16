Σοκ στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο: Νεκρός ο Αλεξάντερ Μάνιγκερ
Οnsports Τeam 16 Απριλίου 2026, 16:21
Σε σοκ βυθίστηκε το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο στο άκουσμα της είδησης του θανάτου του Αυστριακού βετεράνου τερματοφύλακα. 

Σοκαρισμένο το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο μετά τα νέα του θανάτου του Αλεξάντερ Μάνιγκερ. Ο 48χρονος πρώην τερματοφύλακας άφησε την τελευταία του πνοή, αφού ενεπλάκη σε δυστύχημα με το αυτοκίνητό του που συγκρούστηκε με τρένο σε τοπικό σιδηρόδρομο του Ζάλτσμπουργκ.

Η είδηση έγινε γνωστή μέσα από τα ΜΜΕ της Αυστρίας, ενώ ακόμα δεν έχουν διευκρινιστεί τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος που έκοψε το νήμα της ζωής στον πρώην πορτιέρο. 

Ο Αυστριακός τερματοφύλακας έγινε γνωστός από την θητεία του στην Άρσεναλ, με την οποία κατέκτησε το νταμπλ το 1997, ενώ έπαιξε μεταξύ άλλων σε Φιορεντίνα, Εσπανιόλ, Τορίνο, Μπολόνια, Σιένα, αλλά και Γιουβέντους.



Ροή ειδήσεων

ΜΠΑΣΚΕΤ
Αμετανόητος ο Λιόλιος: «Κάποιοι αναπολούν εποχές του παρελθόντος αλλά το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω»
4 λεπτά πριν Αμετανόητος ο Λιόλιος: «Κάποιοι αναπολούν εποχές του παρελθόντος αλλά το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω»
CONFERENCE LEAGUE
ΑΕΚ – Ράγιο Βαγιεκάνο: Ισπανική γιορτή στο Θησείο πριν από τη ρεβάνς της Allwyn Arena
19 λεπτά πριν ΑΕΚ – Ράγιο Βαγιεκάνο: Ισπανική γιορτή στο Θησείο πριν από τη ρεβάνς της Allwyn Arena
BASKET LEAGUE
Ανοίγει θέση CEO στον ΕΣΑΚΕ - Όσα δήλωσε ο Μιχάλης Μελής
47 λεπτά πριν Ανοίγει θέση CEO στον ΕΣΑΚΕ - Όσα δήλωσε ο Μιχάλης Μελής
SUPER LEAGUE
ΠΑΟΚ: Ευχάριστα νέα ενόψει ΑΕΚ - Ελπίδες για Ζίβκοβιτς, Μεϊτέ και Κένι
59 λεπτά πριν ΠΑΟΚ: Ευχάριστα νέα ενόψει ΑΕΚ - Ελπίδες για Ζίβκοβιτς, Μεϊτέ και Κένι
Όλες οι ειδήσεις
