ΑΕΚ: «Τρέλα» για το εκτός έδρας με τη Ράγιο Βαγιεκάνο

Οι φίλοι της ΑΕΚ «εξαφάνισαν» σε χρόνο dt τα 734 εισιτήρια για τον αγώνα της Μεγάλης Πέμπτης στην Ισπανία.

Δυναμική συμπαράσταση θα έχει η ομάδα της ΑΕΚ στην εκτός έδρας αναμέτρηση της Μεγάλης Πέμπτης με τη Ράγιο Βαγιεκάνο για τα προημιτελικά του Conference League.

Η ομάδα της ΑΕΚ εξασφάλισε λιγότερο από 750 εισιτήρια, λόγω της χωρητικότητας του γηπέδου, με τον «κιτρινόμαυρο» κόσμο να τα… εξαφανίζει σε χρόνο ρεκόρ.

Μάλιστα, αυτό εντυπωσίασε τους Ισπανούς, με την ιστοσελίδα eldesmarque να γράφει: «Εισβολή στο Βαγιέκας! Περισσότεροι από 700 οπαδοί της ΑΕΚ ξεπούλησαν τα εισιτήρια σε δυο λεπτά»!

Παράλληλα, το δημοσίευμα υπενθυμίσει ότι το παιχνίδι θεωρείται «υψηλού κινδύνου» από την Επιτροπή κατά της βίας στην Ισπανία και τα εκδοτήρια εισιτηρίων την ημέρα του αγώνα θα είναι κλειστά.

