ΑΕΚ – Τσέλιε: Βασικός ο Κουτέσα | Η ενδεκάδα του Μάρκο Νίκολιτς
Βαγγέλης Πάτας Βαγγέλης Πάτας 19 Μαρτίου 2026, 18:45
CONFERENCE LEAGUE / ΑΕΚ

ΑΕΚ – Τσέλιε: Βασικός ο Κουτέσα | Η ενδεκάδα του Μάρκο Νίκολιτς

Δείτε τις επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς για την «κιτρινόμαυρη» ενδεκάδα της αναμέτρησης ΑΕΚ – Τσέλιε, για τους «16» του Conference League.

Ο Μάρκο Νίκολιτς είχε τονίσει τη συνέντευξη Τύπου της Τετάρτης (18/03), ότι δεν σκοπεύει να κάνει πολλές αλλαγές στη ρεβάνς με τη σλοβένικη ομάδα.

Ο Σέρβος τεχνικός δεν… διέψευσε τα λόγια του, προχωρώντας σε λίγες διαφοροποιήσεις. Μια εξ αυτών είναι η επιλογή του Ντέρεκ Κουτέσα, ενώ εκτός έμεινε ο Μπάρναμπας Βάργκα, ο οποίος ακολούθησε ειδικό πρόγραμμα στο ξεκίνημα της τελευταίας προπόνησης. Τη θέση του Ούγγρου, πάντως, δεν θα πάρει ο Ζίνι, όπως αναμενόταν, αλλά ο Κοϊτά, ο οποίος θα αγωνιστεί πίσω από τον Λούκα Γιόβιτς.

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ: Στρακόσα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Ρότα, Μάριν, Πινέδα, Γκατσίνοβιτς, Κουτέσα, Κοϊτά, Γιόβιτς, ενώ στον πάγκο θα είναι οι: Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Γκεοργκίεβ, Καλοσκάμης, Ελίασον, Μάνταλος, Βίντα, Βάργκα, Πένραϊς, Περέιρα, Ζίνι.

Η ενδεκάδα της Τσέλιε: Σλούγκα, Χουάνχο Νιέτο, Βουκλίσεβιτς, Τουτίσκινας, Μπέιγκερ, Ντάνιελ, Σέσλαρ, Τσάλουσιτς - Ιοσίφοβ, Πόπλατνικ, Πόζεγκ Βάντσας, ενώ στον πάγκο είναι οι: Λεμπάν, Κόλαρ, Χρκα, Γέβσενακ, Κβέσιτς, Αβντίλι, Βίντοβιτς, Κότνικ, Κάρνιτσνικ, Γκόμπετς, Σουχόβρσνικ, Κούτσις.

