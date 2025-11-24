Ομάδες

ΑΕΚ: Ο Ζίνι επιστρέφει στην ευρωπαϊκή λίστα – Διαθέσιμος για τον αγώνα με τη Φιορεντίνα
INTIME SPORTS
Βαγγέλης Πάτας Βαγγέλης Πάτας 24 Νοεμβρίου 2025, 19:43
CONFERENCE LEAGUE / ΑΕΚ

ΑΕΚ: Ο Ζίνι επιστρέφει στην ευρωπαϊκή λίστα – Διαθέσιμος για τον αγώνα με τη Φιορεντίνα

Ο Ζίνι επιστρέφει στην ευρωπαϊκή λίστα της ΑΕΚ αντί του Λιούμπισιτς και θα είναι στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς για τον εκτός έδρας αγώνα με τη Φιορεντίνα, για την 4η αγωνιστική του Conference League.

Ο Ανγκολέζος επιθετικός επέστρεψε μετά από 67 ημέρες στην αγωνιστική δράση και με το γκολ που πέτυχε έδωσε τη νίκη στην ΑΕΚ στο «κιτρινόμαυρο» ντέρμπι με τον Άρη.

Ο Ζίνι έδειξε σε εξαιρετική κατάσταση κι ετοιμάζεται να επιστρέψει και στην ευρωπαϊκή λίστα της «Ένωσης», η οποία είχε κάνει χρήσει του δικαιώματος αντικατάστασης ποδοσφαιριστή που είναι τραυματίας τουλάχιστον 60 ημέρες. Συγκεκριμένα, το είχε πράξει στα τέλη Οκτωβρίου, βάζοντας προσωρινά στη θέση του τον Ρόμπερτ Λιούμπισιτς.

Ο Μάρκο Νίκολιτς θα έχει στη διάθεση του τον 23χρονο επιθετικό, ενόψει του εκτός έδρας αγώνα με τη Φιορεντίνα, την ερχόμενη Πέμπτη (27/11), για την 4η αγωνιστική της League Phase του Conference League. Μάλιστα, με δεδομένο ότι ο Φραντζί Πιερό είναι εκτός με τραυματισμό, είναι αρκετά πιθανό να ξεκινήσει βασικός.

ΑΕΚ-Άρης | Το 1-0 με τον Ζίνι!



