Σορτς: «Τι καλύτερο από το να κερδίσω την EuroLeague στο σπίτι μας» - Τι είπε για τον Αταμάν

Ο Τι Τζέι Σορτς σε δηλώσεις του τόνισε πως δεν υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κατακτήσει την φετινή Euroleague με τον Παναθηναϊκό, ενώ μίλησε για τη σχέση του με τον Εργκίν Αταμάν και τον τρόπο που προσαρμόστηκε στα νέα δεδομένα.

Ο Τι Τζέι Σορτς παραχώρησε συνέντευξη στο διεθνές Μέσο «EuroInsiders», όπου μίλησε για όλες τις πτυχές της καριέρας του, αναφερόμενος εκτενώς στον τρόπο που κατόρθωσε να εντάξει πλήρως το παιχνίδι του στα θέλω του Εργκίν Αταμάν.

Παράλληλα, μίλησε για τη σχέση του με τον Τούρκο προπονητή, αλλά και τον μεγάλο του στόχο με τον Παναθηναϊκό.

Ορισμένα από τα όσα είπε ο Τι Τζέι Σορτς:

Για την απόφαση να ενταχθεί στον Παναθηναϊκό: «Ήταν η πιο δύσκολη απόφαση της καριέρας μου. Η πρώτη απόφαση ήταν αν θα μείνω ή θα φύγω από την Παρί. Δεν ήταν εύκολο. Είχα περάσει εκπληκτικά για δύο χρόνια. Προσευχήθηκα πολύ, μίλησα με τους δικούς μου, με τον ατζέντη μου για να πάρω την απόφαση. Ήθελα να φτιάξω ένα όνομα για εμένα, ήθελα τα κορυφαία κλαμπ στην Ευρώπη και έτσι τώρα είμαι στον Παναθηναϊκό. Δεν είχα ποτέ οικονομικά προβλήματα, τα είχα όλα από τους γονείς μου. Γι' αυτό πάντα το μπάσκετ ήταν απλά η αγάπη για το παιχνίδι και όχι για τα χρήματα».

Για το ποιος έμαθε πρώτος την απόφασή του: «Η γυναίκα μου ήταν μαζί μου όταν το πήρα απόφαση, οπότε πήρα τους γονείς μου να τους το πω. Πάντα είναι δίπλα μου και με στηρίζουν. Είναι το μεγαλύτερο βήμα της καριέρας μου. Όταν πήρα την πρώτη μου επιταγή, το κοίταζα και πήρα τη μαμά μου. Δεν είχα ξαναδεί τέτοιο ποσό. Έτσι θα είναι πλέον; Είμαι περήφανος που το πέτυχα αυτό. Είμαστε πολύ μακριά από τα 9 δολάρια και 80 σεντς».

Για τον χρόνο που χρειάστηκε να προσαρμοστεί και την πίεση που υπάρχει: «Είναι διαφορετικό σίγουρα. Ήρθα σε μια ομάδα με νέο σύστημα, νέους συμπαίκτες, νέους στόχους, νέες απαιτήσεις. Χρειάζεται χρόνο. Όλοι μιλάνε για τη μεταβατική περίοδο και ρωτάνε πόσο καιρό χρειάζεται να προσαρμοστείς. Δεν υπάρχει συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Κάποια στιγμή απλά κάνει... κλικ και όλος ο προβληματισμός πριν απλά έχει ξεχαστεί. Πρέπει απλά να συνεχίσεις να κάνεις τη δουλειά σου. Να μιλάς με τους συμπαίκτες του, να μιλήσεις με τους προπονητές σου. Θα συμβεί. Πρέπει να έχεις σωστή νοοτροπία και να αδράξεις τη στιγμή όταν έρθει η ώρα σου.

Δε νιώθω πίεση. Στα πρώτα χρόνια πίεσα πολύ τον εαυτό μου, για να παίξω καλά και να πάω στο επόμενο επίπεδο. Τώρα είναι απλά παιχνίδι. Ξέρω ότι ακούγεται κλισέ αλλά... παίζουμε ένα παιχνίδι για παιδιά. Υπάρχουν πολλά λεφτά το αναγνωρίζω. Πρέπει να αποδεχθώ την πίεση και να την κοιτάξω στα μάτια. Να την αποδεχθώ. Στο τέλος θα βγω στο παρκέ και θα κάνω ότι ξέρω να κάνω σε όλη μου τη ζωή, να παίξω μπάσκετ. Όλοι βλέπουν τα τελευταία τρία χρόνια, αλλά δεν βλέπουν το ίδιο παιδί που δεν είχε καμία προσφορά από κολλέγιο. Για εμένα είναι ένα ακόμα εμπόδιο, να ταιριάξω στην ομάδα και να βρω τον τρόπο να κερδίσω την EuroLeague».

Για τον μεγάλο του στόχο: «Θέλω να παίζω στο υψηλότερο επίπεδο και να κερδίζω στο υψηλότερο επίπεδο. Αυτή τη στιγμή είναι στην EuroLeague και θέλω να την κερδίσω».

Για το γεγονός πως το Final 4 θα γίνει στην Αθήνα: «Είναι κάτι που συζητιέται στα αποδυτήρια. Τι καλύτερο να κερδίσεις την Ευρωλίγκα, στο γήπεδό σου, μπροστά στους οπαδούς σου, στη χώρα της ομάδας σου...»

Για το ενδεχόμενο να κερδίσει ο Ολυμπιακός την EuroLeague: «Επόμενη ερώτηση...».

Για τις προπονήσεις στον Παναθηναϊκό: «Παίζουμε πολλά 5 εναντίον 5. Είναι πολύ ανταγωνιστικές. Οι βοηθοί κρατούν στατιστικά. Πρέπει να συνεχίσουμε να μάθουμε ο ένας τον άλλο, να γίνουμε καλύτεροι. Γιατί στο τέλος της χρονιάς όταν φτάσει η ώρα των πλέι οφ, όλες αυτές οι προπονήσεις αποδίδουν. Έχεις δει όλες τις πιθανές καταστάσεις και είσαι έτοιμος».

Για τη σχέση του με τον Αταμάν: «Είναι πολύ καλή. Είναι μοναδικός. Δείχνει πολύ εμπιστοσύνη στους παίκτες του. Πρέπει να κερδίσεις την εμπιστοσύνη του. Να δείξω την αξία μου σε αυτόν και στην ομάδα. Όταν τα καταφέρεις, σου δίνει τα κλειδιά. Και σου λέει πήγαινε και να είσαι ο εαυτός σου».

Για το τάιμ άουτ στην Μπολόνια που δεν τους μιλούσε: «Από τη μία είναι τρελό, αλλά από την άλλη όχι και τόσο. Ήθελε να στείλει ένα μήνυμα, ότι πρέπει να συνέλθουμε. Ήταν σαν να λέει πρέπει να βρείτε τι φταίει. Ήταν σε μια στιγμή που παίζαμε πολύ άσχημα. Ουσιαστικά μας έλεγε από τη στιγμή που δεν κάνετε τα σωστά πράγματα, βρείτε τη λύση. Στο ημίχρονο ήταν τσαντισμένος. Ήταν ο τρόπος του να μας στείλει ένα μήνυμα. Πως δεν έχει άλλα λόγια να μας πει».