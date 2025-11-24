Champions League: Επιστροφή στη δράση με Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης | Οι μεταδόσεις της αγωνιστικής
To Champions League επιστρέφει με «μεγάλα» παιχνίδια και το Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης να ξεχωρίζει – Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής στη League Phase.
Μετά τη διακοπή για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026 και την επιστροφή των εθνικών πρωταθλημάτων, ήρθε η ώρα για την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.
Το Champions League επιστρέφει και το διήμερο 25-26 Νοεμβρίου θα διεξαχθεί η 5η αγωνιστική της League Phase. H αναμέτρηση που ξεχωρίζει είναι φυσικά το Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης, με το πρόγραμμα, πάντως, να περιλαμβάνει κι άλλα σπουδαία ματς, όπως τα Τσέλσι – Μπαρτσελόνα και Άρσεναλ – Μπάγερν Μονάχου.
Από εκεί και πέρα, η Σπόρτινγκ των Βαγιαννίδη και Ιωαννίδη θα υποδεχθεί τη Κλαμπ Μπριζ του Χρήστου Τζόλη, σε μια αναμέτρηση με έντονο ελληνικό χρώμα.
Το Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης είναι προγραμματισμένο για το βράδυ της Τετάρτης (26/11). Συγκεκριμένα, θα ξεκινήσει στις 22:00 και θα μεταδοθεί από το CosmoteSport2HD και το MEGA.
Το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Champions League
Τρίτη 25 Νοεμβρίου
- Εκπομπή «UEFA Champions League Show» (19:00, COSMOTE SPORT 1HD)
- Εκπομπή «UEFA Champions League Λεπτό προς Λεπτό» (19:45, COSMOTE SPORT 1HD)
- Άγιαξ – Μπενφίκα (19:45, COSMOTE SPORT 2HD)
- Γαλατάσαραϊ – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (19:45, COSMOTE SPORT 3HD)
- Εκπομπή «UEFA Champions League Λεπτό προς Λεπτό» (22:00, COSMOTE SPORT 1HD)
- Τσέλσι – Μπαρτσελόνα (22:00, COSMOTE SPORT 2HD & 4Κ)
- Μάντσεστερ Σίτι – Λεβερκούζεν (22:00, COSMOTE SPORT 3HD)
- Νάπολι – Καραμπάγκ (22:00, COSMOTE SPORT 5HD)
- Μπόντο Γκλιμτ – Γιουβέντους (22:00, COSMOTE SPORT 6HD)
- Ντόρτμουντ – Βιγιαρεάλ (22:00, COSMOTE SPORT 7HD & START)
- Μαρσέιγ – Νιούκαστλ (22:00, COSMOTE SPORT 8HD)
- Σλάβια Πράγας – Μπιλμπάο (22:00, COSMOTE SPORT 9HD)
- Εκπομπή «UEFA Champions League Show» (Τετάρτη 26/11, 00:05, COSMOTE SPORT 1HD)
Τετάρτη 26 Νοεμβρίου
- Εκπομπή «UEFA Champions League Show» (18:30, COSMOTE SPORT 1HD)
- Εκπομπή «UEFA Champions League Λεπτό προς Λεπτό» (19:45, COSMOTE SPORT 1HD)
- Πάφος – Μονακό (19:45, COSMOTE SPORT 3HD)
- Κοπεγχάγη – Καϊράτ Αλμάτι (19:45, COSMOTE SPORT 5HD)
- Εκπομπή «UEFA Champions League Show Pregame Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης» (21:00, COSMOTE SPORT 2HD)
- Εκπομπή «UEFA Champions League Λεπτό προς Λεπτό» (22:00, COSMOTE SPORT 1HD)
- Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης (22:00, COSMOTE SPORT 2HD & 4Κ)
- Άρσεναλ – Μπάγερν Μονάχου (22:00, COSMOTE SPORT 3HD)
- Ατλέτικο Μαδρίτης – Ίντερ (22:00, COSMOTE SPORT 4HD)
- Λίβερπουλ – PSV Αϊντχόφεν (22:00, COSMOTE SPORT 5HD)
- Παρί Σεν Ζερμέν – Τότεναμ (22:00, COSMOTE SPORT 7HD & START)
- Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Αταλάντα (22:00, COSMOTE SPORT 8HD)
- Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Κλαμπ Μπριζ (22:00, COSMOTE SPORT 9HD)
- Εκπομπή «UEFA Champions League Show» (Πέμπτη 27/11, 00:05, COSMOTE SPORT 1HD)