Conference League: Τα highlights του ΑΕΚ – Σάμροκ Ρόβερς | Η βαθμολογία και τα αποτελέσματα

INTIME SPORTS
Onsports Team 07 Νοεμβρίου 2025, 00:49
CONFERENCE LEAGUE / ΑΕΚ

Δείτε τα highlights του ΑΕΚ – Σάμροκ Ρόβερς, τα αποτελέσματα 3ης αγωνιστικής και τη βαθμολογία της League Phase του Conference League.

Η ΑΕΚ είχε την κατοχή, είχε τις ευκαιρίες, αλλά τελικά έμεινε στο 1-1 με τη Σάμροκ Ρόβερς, πληρώνοντας την αστοχία της, ενώ φωνάζει δίκαια για την απόφαση του Μουνουέρα να δώσει ανύπαρκτο πέναλτι υπέρ των Ιρλανδών.

Η «Ένωση» πέταξε δύο υπερπολυτίμους βαθμούς στην προσπάθεια της να προκριθεί στα νοκ άουτ ματς του Conference League.

Τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής

  • Σαχτάρ Ντόνετσκ - Μπρέινταμπλικ 2-0
  • Σπάρτα Πράγας - Ρακόβ Τσεστόχοβα 0-0
  • Μάιντς - Φιορεντίνα 1-1
  • Τσέλιε - Λέγκια Βαρσοβίας 2-1
  • Κουόπιο - Σλόβαν Μπρατισλάβας 2-1
  • ΑΕΚ - Σάμροκ Ρόβερς 1-1
  • Σαμσουνσπόρ - Χάμρουν 3-0
  • ΑΕΚ Λάρνακας - Αμπερντίν 0-0
  • Νόα - Σίγκμα Όλομουτς 1-2
  • Χάκεν - Στρασμπούρ 1-2
  • Κρίσταλ Πάλας - Άλκμααρ 3-1
  • Ντιναμό Κιέβου - Ζρίνσκι Μόσταρ 6-0
  • Λοζάνη - Ομόνοια 1-1
  • Σκεντίγια - Γιαγκελόνια 1-1
  • Λίνκολν Ρεντ Ιμπς - Ριέκα 1-1
  • Ράγιο Βαγεκάνο - Λεχ Πόζναν 3-2
  • Σέλμπουρν - Ντρίτα 0-1
  • Ραπίντ Βιέννης - Κραϊόβα 0-1

Η βαθμολογία (σε 3 αγώνες)

  1. Σαμσουνσπόρ 9
  2. Τσέλιε 9
  3. Μάιντς 9
  4. ΑΕΚ Λάρνακας 7
  5. Λοζάνη 7
  6. Ράγιο Βαγεκάνο 7
  7. Στρασμπούρ 7
  8. Φιορεντίνα 6
  9. Κρίσταλ Πάλας 6
  10. Σαχτάρ Ντόνετσκ 6
  11. Κουόπιο 5
  12. Ρακόβ Τσεστόχοβα 5
  13. Ντρίτα 5
  14. Γιαγκελόνια 5
  15. ΑΕΚ 4
  16. Σπάρτα Πράγας 4
  17. Νόα 4
  18. Ριέκα 4
  19. Σίγκμα Όλομουτς 4
  20. Κραϊόβα 4
  21. Σκεντίγια 6
  22. Λίνκολν Ρεντ Ιμπς 4
  23. Λεχ Πόζναν 3
  24. Ντιναμό Κιέβου 3
  25. Λέγκια Βαρσοβίας 3
  26. Ζρίνσκι Μόσταρ 3
  27. Άλκμααρ 3
  28. Χάκεν 2
  29. Ομόνοια 2
  30. Σέλμπουρν 1
  31. Σάμροκ Ρόβερς 1
  32. Μπρέινταμπλικ 1
  33. Αμπερντίν 1
  34. Σλόβαν Μπρατισλ. 0
  35. Χάμρουν Σπάρτανς 0
  36. Ραπίντ Βιέννης 0

Τα highlights του ΑΕΚ - Σάμροκ Ρόβερς



