Conference League: Τα highlights του ΑΕΚ – Σάμροκ Ρόβερς | Η βαθμολογία και τα αποτελέσματα

Δείτε τα highlights του ΑΕΚ – Σάμροκ Ρόβερς, τα αποτελέσματα 3ης αγωνιστικής και τη βαθμολογία της League Phase του Conference League.

Η ΑΕΚ είχε την κατοχή, είχε τις ευκαιρίες, αλλά τελικά έμεινε στο 1-1 με τη Σάμροκ Ρόβερς, πληρώνοντας την αστοχία της, ενώ φωνάζει δίκαια για την απόφαση του Μουνουέρα να δώσει ανύπαρκτο πέναλτι υπέρ των Ιρλανδών.

Η «Ένωση» πέταξε δύο υπερπολυτίμους βαθμούς στην προσπάθεια της να προκριθεί στα νοκ άουτ ματς του Conference League.

Τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής

Σαχτάρ Ντόνετσκ - Μπρέινταμπλικ 2-0

Σπάρτα Πράγας - Ρακόβ Τσεστόχοβα 0-0

Μάιντς - Φιορεντίνα 1-1

Τσέλιε - Λέγκια Βαρσοβίας 2-1

Κουόπιο - Σλόβαν Μπρατισλάβας 2-1

ΑΕΚ - Σάμροκ Ρόβερς 1-1

Σαμσουνσπόρ - Χάμρουν 3-0

ΑΕΚ Λάρνακας - Αμπερντίν 0-0

Νόα - Σίγκμα Όλομουτς 1-2

Χάκεν - Στρασμπούρ 1-2

Κρίσταλ Πάλας - Άλκμααρ 3-1

Ντιναμό Κιέβου - Ζρίνσκι Μόσταρ 6-0

Λοζάνη - Ομόνοια 1-1

Σκεντίγια - Γιαγκελόνια 1-1

Λίνκολν Ρεντ Ιμπς - Ριέκα 1-1

Ράγιο Βαγεκάνο - Λεχ Πόζναν 3-2

Σέλμπουρν - Ντρίτα 0-1

Ραπίντ Βιέννης - Κραϊόβα 0-1

Η βαθμολογία (σε 3 αγώνες)