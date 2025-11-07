Conference League: Τα highlights του ΑΕΚ – Σάμροκ Ρόβερς | Η βαθμολογία και τα αποτελέσματα
Δείτε τα highlights του ΑΕΚ – Σάμροκ Ρόβερς, τα αποτελέσματα 3ης αγωνιστικής και τη βαθμολογία της League Phase του Conference League.
Η ΑΕΚ είχε την κατοχή, είχε τις ευκαιρίες, αλλά τελικά έμεινε στο 1-1 με τη Σάμροκ Ρόβερς, πληρώνοντας την αστοχία της, ενώ φωνάζει δίκαια για την απόφαση του Μουνουέρα να δώσει ανύπαρκτο πέναλτι υπέρ των Ιρλανδών.
Η «Ένωση» πέταξε δύο υπερπολυτίμους βαθμούς στην προσπάθεια της να προκριθεί στα νοκ άουτ ματς του Conference League.
Τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής
- Σαχτάρ Ντόνετσκ - Μπρέινταμπλικ 2-0
- Σπάρτα Πράγας - Ρακόβ Τσεστόχοβα 0-0
- Μάιντς - Φιορεντίνα 1-1
- Τσέλιε - Λέγκια Βαρσοβίας 2-1
- Κουόπιο - Σλόβαν Μπρατισλάβας 2-1
- ΑΕΚ - Σάμροκ Ρόβερς 1-1
- Σαμσουνσπόρ - Χάμρουν 3-0
- ΑΕΚ Λάρνακας - Αμπερντίν 0-0
- Νόα - Σίγκμα Όλομουτς 1-2
- Χάκεν - Στρασμπούρ 1-2
- Κρίσταλ Πάλας - Άλκμααρ 3-1
- Ντιναμό Κιέβου - Ζρίνσκι Μόσταρ 6-0
- Λοζάνη - Ομόνοια 1-1
- Σκεντίγια - Γιαγκελόνια 1-1
- Λίνκολν Ρεντ Ιμπς - Ριέκα 1-1
- Ράγιο Βαγεκάνο - Λεχ Πόζναν 3-2
- Σέλμπουρν - Ντρίτα 0-1
- Ραπίντ Βιέννης - Κραϊόβα 0-1
Η βαθμολογία (σε 3 αγώνες)
- Σαμσουνσπόρ 9
- Τσέλιε 9
- Μάιντς 9
- ΑΕΚ Λάρνακας 7
- Λοζάνη 7
- Ράγιο Βαγεκάνο 7
- Στρασμπούρ 7
- Φιορεντίνα 6
- Κρίσταλ Πάλας 6
- Σαχτάρ Ντόνετσκ 6
- Κουόπιο 5
- Ρακόβ Τσεστόχοβα 5
- Ντρίτα 5
- Γιαγκελόνια 5
- ΑΕΚ 4
- Σπάρτα Πράγας 4
- Νόα 4
- Ριέκα 4
- Σίγκμα Όλομουτς 4
- Κραϊόβα 4
- Σκεντίγια 6
- Λίνκολν Ρεντ Ιμπς 4
- Λεχ Πόζναν 3
- Ντιναμό Κιέβου 3
- Λέγκια Βαρσοβίας 3
- Ζρίνσκι Μόσταρ 3
- Άλκμααρ 3
- Χάκεν 2
- Ομόνοια 2
- Σέλμπουρν 1
- Σάμροκ Ρόβερς 1
- Μπρέινταμπλικ 1
- Αμπερντίν 1
- Σλόβαν Μπρατισλ. 0
- Χάμρουν Σπάρτανς 0
- Ραπίντ Βιέννης 0