ΑΕΚ – Σάμροκ Ρόβερς: Με Κουτέσα και Γκατσίνοβιτς οι επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς

EUROKINISSI

Δείτε τις επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς για τη βασική ενδεκάδα, ενόψει του ΑΕΚ – Σάμροκ Ρόβερς, για την 3η αγωνιστική της League Phase του Conference League.

Με έξι αλλαγές σε σχέση με τον αγώνα κόντρα στον Παναιτωλικό παρατάσσει την ΑΕΚ ο Σέρβος τεχνικός.

Ο Νίκολιτς άλλαξε όλη την επιθετική γραμμή του, επιλέγοντας τους Κουτέσα-Γκατσίνοβιτς στα εξτρέμ και τον Μάνταλο πίσω από τον Γιόβιτς, ο οποίος είναι στην κορυφή της επίθεσης.

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Πινέδα, Μαρίν, Κουτέσα, Γκατσίνοβιτς, Μάνταλος, Γιόβιτς.