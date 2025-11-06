Φιορεντίνα: Προβάδισμα για Βανόλι στον πάγκο

EPA/Alessandro Di Marco, ΑΜΠΕ

Οnsports Τeam

Επαφές των δύο πλευρών για την επόμενη… μέρα στην ιταλική ομάδα, λίγες εβδομάδες πριν τη «μάχη» με την ΑΕΚ.

Η Φιορεντίνα ζει δραματικές στιγμές στην Τοσκάνη. Η ομάδα της Φλωρεντίας, που βρίσκεται στην τελευταία θέση του ιταλικού πρωταθλήματος, αποφάσισε να λύσει τη συνεργασία της με τον Στέφανο Πιόλι, μόλις λίγους μήνες μετά την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας τον περασμένο Ιούλιο. Οι τελευταίες εξελίξεις φέρνουν τον Πάολο Βανόλι πολύ κοντά στο να αναλάβει τα ηνία της ομάδας και να επιχειρήσει μια ανατροπή που φαντάζει αναγκαία όσο ποτέ.

Η Φιορεντίνα αντιμετωπίζει κρίσιμη περίοδο στο πρόγραμμα της, καθώς μέσα στον μήνα θα φιλοξενήσει πρώτα τη Γιουβέντους στο «Αρτέμιο Φράνκι» και λίγες μέρες αργότερα την ΑΕΚ για την 4η αγωνιστική της League Phase του Conference League. Οι δύο αυτές αναμετρήσεις θεωρούνται κομβικές για την ψυχολογία της ομάδας και για την πρώτη εικόνα του νέου προπονητή, αν οι συζητήσεις με τον Βανόλι ολοκληρωθούν θετικά.

Από την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας από τον Πιόλι, η Φιορεντίνα κατάφερε να συγκεντρώσει μόλις τέσσερις βαθμούς σε δέκα αγώνες της Serie A, με τέσσερις ισοπαλίες και έξι ήττες. Το αρνητικό αυτό σερί συνιστά το χειρότερο ξεκίνημα της ιστορίας της ομάδας σε αυτό το στάδιο της περιόδου, με τη διοίκηση να αποφασίζει ότι απαιτείται άμεση αλλαγή για να αποφευχθεί η πλήρης κρίση.

Ο Πάολο Βανόλι, ο οποίος αποχώρησε από το Τορίνο τον περασμένο Ιούνιο μετά από μία μόνο σεζόν στον πάγκο της «γκρανάτα», παραμένει χωρίς ομάδα, αλλά διαθέτει την εμπειρία και το όνομα που μπορούν να δώσουν νέο αέρα στην Φιορεντίνα.