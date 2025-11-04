ΑΕΚ - Σάμροκ Ρόβερς: Ο Ισπανός Μουνουέρα «άρχων» στην «OPAP Arena»

EPA/Kiko Huesca, ΑΜΠΕ

Onsports Team

Την τρίτη της αναμέτρηση στη League Phase του Conference League θα δώσει το απόγευμα της Πέμπτης (06/11) στις 19:45 η ΑΕΚ, καθώς θα υποδεχθεί την Σάμροκ Ρόβερς, λίγες μέρες μετά την ανάδειξη των τελευταίων ως Πρωταθλητές Ιρλανδίας.

Η UEFA ανακοίνωσε την Τρίτη (04/11) τους αξιωματούχους της «OPAP Arena» και πρώτος διαιτητής ορίστηκε ο Χοσέ Λουίς Μουνουέρα Μοντέρο από την Ισπανία. Μάλιστα, αυτή είναι η πρώτη φορά που θα «σφυρίξει» αγώνα ελληνικής ομάδας σε ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.

Βοηθοί του θα είναι οι Ντιέγκο Μπαρμπέρο και Αντόνιο Μαρτίνεθ Μορένο, ενώ τέταρτος ορίστηκε ο Αλεχάντρο Κιντέρο Γκονζάλεθ. Στον έλεγχο του VAR θα είναι οι Χουάν Μαρτίνεθ Μουνουέρα και Χόρχε Φιγκερόα Βάσκεθ, όλοι Ισπανοί.