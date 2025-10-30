ΑΕΚ: Η Σάμροκ Ρόβερς έρχεται στη Νέα Φιλαδέλφεια ως Πρωταθλήτρια Ιρλανδίας!

Οnsports Τeam

Η επόμενη αντίπαλος της ΑΕΚ στη φάση των ομίλων του Conference League, η Σάμροκ Ρόβερς, έρχεται στην OPAP Arena με... αέρα πρωταθλήτριας!

Η ομάδα του Στέφεν Μπράντλεϊ εξασφάλισε και μαθηματικά τον τίτλο στην Ιρλανδία, κατακτώντας το 22ο πρωτάθλημα της ιστορίας της και το πέμπτο τα τελευταία έξι χρόνια.

Η Σάμροκ επικράτησε 1-0 της Γκάλγουεϊ για την 35η αγωνιστική, χάρη σε γκολ του Ντίλαν Oυάτς στο 75ο λεπτό, και μία στροφή πριν από το φινάλε της σεζόν, σφράγισε την κορυφή και τον τίτλο.

Ο τεχνικός της ομάδας, Στέφεν Μπράντλεϊ, παρέταξε τους εξής παίκτες: ΜακΓκίντι, Κλίρι, Ο' Σάλιβαν, Λόπες, Χόνοβαν (52' Μάθιους), Μπάρετ (67' Χίλι), ΜακΝιφ, Μάλεϊ (65' Oυάτς), ΜακΓκόβερν (65' Μπερκ), Κοβαλέσκις (65' Κάβανα), Γκάφνεϊ.

Έτσι, η Σάμροκ Ρόβερς θα ταξιδέψει στη Νέα Φιλαδέλφεια για την αναμέτρηση με την ΑΕΚ στις 6 Νοεμβρίου (19:45), στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase του UEFA Conference League, με ανεβασμένη ψυχολογία και στόχο να κάνει τη ζημιά στην «Ένωση».

Η ΑΕΚ, από την πλευρά της, θέλει να εκμεταλλευτεί την έδρα και τη δυναμική της για να πάρει ένα πολύτιμο «τρίποντο» στη μάχη της πρόκρισης, απέναντι σε μια ομάδα που θα έρθει ως πρωταθλήτρια και με αυτοπεποίθηση στο φουλ.