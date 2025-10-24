Conference League: Έγραψε ιστορία η ΑΕΚ Λάρνακας - Πρώτη κυπριακή νίκη στην Αγγλία

Οnsports Τeam

Η ΑΕΚ Λάρνακας έγραψε «χρυσή» σελίδα στην ιστορία του κυπριακού ποδοσφαίρου, πετυχαίνοντας ένα σπουδαίο «διπλό» μέσα στο Λονδίνο.

Η ομάδα της Μεγαλονήσου επικράτησε με 1-0 της Κρίσταλ Πάλας, στο πλαίσιο της League Phase του UEFA Conference League, προκαλώντας αίσθηση σε όλη την Ευρώπη.

Πρόκειται για μια τεράστια νίκη, όχι μόνο λόγω του αντιπάλου και της έδρας, αλλά και για το γεγονός ότι η ΑΕΚ έγινε η πρώτη κυπριακή ομάδα που κερδίζει αγγλική σε ευρωπαϊκή διοργάνωση!

Έσπασε το «στοιχειωμένο» σερί 20 αγώνων χωρίς νίκη

Η επιτυχία της ΑΕΚ Λάρνακας απέναντι στην Κρίσταλ Πάλας ήρθε να «σπάσει» ένα σερί 20 προηγούμενων αποτυχιών των κυπριακών ομάδων απέναντι σε αγγλικούς συλλόγους στα Κύπελλα Ευρώπης.

Μέχρι το βράδυ της Πέμπτης (23/10), οι Κύπριοι είχαν 17 ήττες και 3 ισοπαλίες σε 20 αναμετρήσεις με αγγλικές ομάδες. Οι μοναδικές ισοπαλίες μέχρι σήμερα ήταν:

Ανόρθωση - Τότεναμ 1-1

Τσέλσι - ΑΠΟΕΛ 2-2

Έβερτον - Απόλλων Λεμεσού 2-2

Η ΑΕΚ, με το διπλό στο Λονδίνο, πέτυχε αυτό που καμία κυπριακή ομάδα δεν είχε καταφέρει εδώ και δεκαετίες, να φύγει νικήτρια από αγγλικό έδαφος σε ευρωπαϊκή διοργάνωση.