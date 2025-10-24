Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Conference League: Έγραψε ιστορία η ΑΕΚ Λάρνακας - Πρώτη κυπριακή νίκη στην Αγγλία
Οnsports Τeam 24 Οκτωβρίου 2025, 22:43
CONFERENCE LEAGUE / ΑΕΚ Λάρνακας / Κρίσταλ Πάλας

Conference League: Έγραψε ιστορία η ΑΕΚ Λάρνακας - Πρώτη κυπριακή νίκη στην Αγγλία

Η ΑΕΚ Λάρνακας έγραψε «χρυσή» σελίδα στην ιστορία του κυπριακού ποδοσφαίρου, πετυχαίνοντας ένα σπουδαίο «διπλό» μέσα στο Λονδίνο.

Η ομάδα της Μεγαλονήσου επικράτησε με 1-0 της Κρίσταλ Πάλας, στο πλαίσιο της League Phase του UEFA Conference League, προκαλώντας αίσθηση σε όλη την Ευρώπη.

Πρόκειται για μια τεράστια νίκη, όχι μόνο λόγω του αντιπάλου και της έδρας, αλλά και για το γεγονός ότι η ΑΕΚ έγινε η πρώτη κυπριακή ομάδα που κερδίζει αγγλική σε ευρωπαϊκή διοργάνωση!

Έσπασε το «στοιχειωμένο» σερί 20 αγώνων χωρίς νίκη

Η επιτυχία της ΑΕΚ Λάρνακας απέναντι στην Κρίσταλ Πάλας ήρθε να «σπάσει» ένα σερί 20 προηγούμενων αποτυχιών των κυπριακών ομάδων απέναντι σε αγγλικούς συλλόγους στα Κύπελλα Ευρώπης.

Μέχρι το βράδυ της Πέμπτης (23/10), οι Κύπριοι είχαν 17 ήττες και 3 ισοπαλίες σε 20 αναμετρήσεις με αγγλικές ομάδες. Οι μοναδικές ισοπαλίες μέχρι σήμερα ήταν:

  • Ανόρθωση - Τότεναμ 1-1
  • Τσέλσι - ΑΠΟΕΛ 2-2
  • Έβερτον - Απόλλων Λεμεσού 2-2

Η ΑΕΚ, με το διπλό στο Λονδίνο, πέτυχε αυτό που καμία κυπριακή ομάδα δεν είχε καταφέρει εδώ και δεκαετίες, να φύγει νικήτρια από αγγλικό έδαφος σε ευρωπαϊκή διοργάνωση.

  • ΔΕΣ ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Τα highlights του Κρίσταλ Πάλας-ΑΕΚ Λάρνακας



Ροή ειδήσεων

NBA
Μπλεγμένος και ο Κέβιν Γκαρνέτ στην υπόθεση που συγκλονίζει το ΝΒΑ
3 λεπτά πριν Μπλεγμένος και ο Κέβιν Γκαρνέτ στην υπόθεση που συγκλονίζει το ΝΒΑ
EUROLEAGUE
Euroleague: «Περίπατος» του Ολυμπιακού στο Μόναχο κόντρα στη Μπάγερν
4 λεπτά πριν Euroleague: «Περίπατος» του Ολυμπιακού στο Μόναχο κόντρα στη Μπάγερν
EUROLEAGUE
Βίρτους Μπολόνια - Παναθηναϊκός AKTOR 92-75: Άνευ όρων παράδοση στην Ιταλία
36 λεπτά πριν Βίρτους Μπολόνια - Παναθηναϊκός AKTOR 92-75: Άνευ όρων παράδοση στην Ιταλία
CONFERENCE LEAGUE
Conference League: Έγραψε ιστορία η ΑΕΚ Λάρνακας - Πρώτη κυπριακή νίκη στην Αγγλία
53 λεπτά πριν Conference League: Έγραψε ιστορία η ΑΕΚ Λάρνακας - Πρώτη κυπριακή νίκη στην Αγγλία
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved