ΑΕΚ – Αμπερντίν: Έσπασε την «κατάρα» των εντός έδρας μετά από 15 χρόνια με ιστορική «εξάρα»

INTIME SPORTS

Η πρώτη νίκη της ΑΕΚ στη League Phase του Conference League ήταν ιστορική, καθώς ισοφάρισε τη μεγαλύτερη σε έκταση νίκη της στην Ευρώπη και παράλληλα νίκησε εντός έδρας σε ματς ομίλου ευρωπαϊκής διοργάνωσης μετά από 17 αγώνες.

Η ΑΕΚ «ισοπέδωσε» 6-0 την Αμπερντίν, σε ένα ματς που είχε τρία δοκάρια κι έχασε ένα… τσουβάλι ευκαιρίες για μεγαλύτερο σκορ!

Η νίκη της Πέμπτης (23/10) θα μείνει στα βιβλία της ιστορίας, καθώς η «Ένωση» ισοφάρισε τη μεγαλύτερη σε έκταση επικράτηση της στην Ευρώπη. Συγκεκριμένα, οι «κιτρινόμαυροι» είχαν επιβληθεί με το ίδιο σκορ (6-0) της Γκρεβενμάχερ από το Λουξεμβούργο σε προκριματικό γύρο του Κυπέλλου UEFA.

Επίσης, η ΑΕΚ έχει πετύχει έξι γκολ σε ευρωπαϊκό ματς σε ακόμα δύο περιπτώσεις, κόντρα στην Πόρτο (6-1 τη σεζόν 1978/79) και την Τοπέντο Κουταΐσι (6-1 τη σεζόν 1999/2000).

Παράλληλα, οι «κιτρινόμαυροι» έσπασαν και μια «κατάρα» που είχε δημιουργηθεί, καθώς πέτυχαν την πρώτη εντός έδρας νίκη της, έπειτα από 17 ματς σε όμιλο ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Η προηγούμενη ήταν στις 16 Σεπτεμβρίου του 2010, όταν είχε επικρατήσει 3-1 της Χάιντουκ, στο πλαίσιο των ομίλων του Europa League κι έκτοτε μέτρησε 12 ήττες και 5 ισοπαλίες.