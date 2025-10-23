ΑΕΚ – Αμπερντίν 6-0: Ξέσπασε και... «ισοπέδωσε» τους Σκωτσέζους πριν τον Ολυμπιακό!

EUROKINISSI

Η ΑΕΚ «ισοπέδωσε» 6-0 την Αμπερντίν, σε ένα ματς που είχε τρία δοκάρια κι έχασε ένα… τσουβάλι ευκαιρίες για μεγαλύτερο σκορ! – Πρώτη κι ιστορική νίκη στη League Phase του Conference League με εμφατική εμφάνιση κι πριν το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Την αντίδραση που περίμενε από τους ποδοσφαιριστές του, μετά την κάκιστη βραδιά που είχε κόντρα στον ΠΑΟΚ, είδε ο Μάρκο Νίκολιτς.

Οι «κιτρινόμαυροι» ισοπέδωσαν με έξι τέρματα την Αμπερντίν κι έδειξαν να… επιστρέψουν, μετά την πρώτη τους ήττα στη Super League.

Η ΑΕΚ είχε πέντε διαφορετικούς σκόρερ, με τον μοναδικό που πέτυχε δύο τέρματα να είναι ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά, ο οποίος ήταν αυτός άνοιξε το δρόμο και με τα δύο γρήγορα τέρμα του (στο 11’ και το 18’) απλοποίησε την κατάσταση. Ακολούθησαν οι Ελίασον (27’), Μαρίν (55’), Γιόβιτς (81’) και Κουτέσα (87’).

Με αυτό τον τρόπο ήρθε μια ιστορική νίκη, καθώς η ΑΕΚ ισοφάρισε τη μεγαλύτερη σε έκταση επικράτησή της στην Ευρώπη, η οποία ήταν το 6-0 επί της Γκρεβενμάχερ από το Λουξεμβούργο το 2001.

Παράλληλα, πέτυχε την πρώτη εντός έδρας νίκη της, έπειτα από 17 ματς σε όμιλο ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Η προηγούμενη ήταν στις 16 Σεπτεμβρίου του 2010, όταν είχε επικρατήσει 3-1 της Χάιντουκ, στο πλαίσιο των ομίλων του Europa League κι έκτοτε μέτρησε 12 ήττες και 5 ισοπαλίες.

Η εξέλιξη του ΑΕΚ – Αμπερντίν

Η ΑΕΚ ξεκίνησε το παιχνίδι, κάνοντας αρκετά «εύκολα» λάθη στο κέντρο, με την Αμπερντίν έχει την πρώτη καλή στιγμή του αγώνα στο 4ο λεπτό. Η καλή εκτέλεση φάουλ του Κάρλσον πέρασε δίπλα από το δοκάρι του Στρακόσα.

Μια όμορφη ατομική ενέργεια του Κοϊτά, άλλαξε πλήρως την εικόνα του αγώνα! Ο Μαυριτανός με ωραίο διαγώνιο σουτ από τα αριστερά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0 στο 11ο λεπτό. Το γρήγορο γκολ έδωσε την απαιτούμενη ψυχολογία στους «κιτρινόμαυρους», οι οποίοι, από εκεί και πέρα, κυριάρχησαν στον αγωνιστικό χώρο.

Στο 16ο λεπτό ο Ρέλβας σημάδεψε με κεφαλιά το δεξί δοκάρι, ενώ δύο λεπτά αργότερα ο Κοϊτά με το δεύτερο προσωπικό του γκολ έδωσε «αέρα» δύο τερμάτων στην ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς. Η διαφορά σε σχέση με το πρώτο τέρμα του Μαυριτανού, ήταν ότι έκανε άψογο τελείωμα, έπειτα από εκπληκτική αντεπίθεση που έβγαλε η ΑΕΚ και πάσα «πάρε, βάλε» του Ρότα.

Πριν τη συμπλήρωση μισής ώρας, η «Ένωση» πέτυχε και τρίτο τέρμα! Οι «κιτρινόμαυροι», έπειτα από σωστή πίεση κέρδισαν την μπάλα έξω από την αντίπαλη περιοχή και αφού συνεργάστηκαν όμορφα ο Ελίασον με πλασέ έκανε το 3-0 στο 28’!

Από εκεί και πέρα, η ΑΕΚ κυριάρχησε απόλυτα κι έχασε γκολ με το… τσουβάλι! Ο Βίντα σημάδεψε το δοκάρι με κεφαλιά στο 37ο λεπτό, ενώ o Πιερό σε δύο περιπτώσεις δεν μπόρεσε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Στο 33ο λεπτό ο Αϊτινός έκανε εξ επαφής κεφαλιά από τη μικρή περιοχή, αλλά έστειλε την μπάλα πάνω στον Μίτοφ, ενώ στις καθυστερήσεις πλάσαρε άουτ στο τετ-α-τετ με τον Βούλγαρο.

Τεράστια ευκαιρία έχασε κι ο Ελίασον, ο οποίος πλάσαρε μέσα από την περιοχή, αλλά η άμυνα των Σκωτσέζων έδιωξε πάνω στη γραμμή. Μολονότι ακολουθεί το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, η ΑΕΚ δεν είχε περιθώρια να κάνει συντήρηση δυνάμεων, καθώς πρώτο κριτήριο σε ενδεχόμενη ισοβαθμία είναι η διαφορά τερμάτων.

Με τη διάθεση να πετύχει κι άλλα γκολ μπήκε η «Ένωση» στο δεύτερο ημίχρονο κι αυτό φάνηκε με τον πιο πιστικό τρόπο, καθώς στην πρώτη μεγάλη ευκαιρία πέτυχε το τέταρτο τέρμα της. Το 4-0 έκανε ο Μαρίν στο 55ο λεπτό, καθώς με ωραίο γυριστό έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, έπειτα από το δοκάρι που είχε ο Πιερό.

Η Αμπερντίν είχε 1-2 καλές στιγμές, αλλά δεν απείλησε ουσιαστικά την ΑΕΚ, η οποία βρήκε και πέμπτο τέρμα. Σκόρερ ο Λούκα Γιόβιτς στο 81ο λεπτό, έπειτα από τρομερή ενέργεια του Γκατσίνοβιτς. Οι «κιτρινόμαυροι» δεν έμειναν εκεί, καθώς πέτυχαν και έκτο γκολ με τον Κουτέσα στο 87ο λεπτό, ενώ στις καθυστερήσεις ο Βίντα έστειλε για τρίτη φόρα (και δεύτερη προσωπική) την μπάλα στο δοκάρι!

Διαιτητής: Γιάσπερ Βεργκόοτε (Βέλγιο)

Κίτρινες: Ρέλβας - Κνούστερ

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Ρότα (77΄ Γκατσίνοβιτς), Βίντα, Ρέλβας, Πένραϊς, Μαρίν (69΄ Λιούμπιτσιτς), Μάνταλος (77΄ Γκρούγιτς), Πινέδα, Ελίασον, Κοϊτά (64΄ Κουτέσα) , Πιερό (69΄ Γιόβιτς)

ΑΜΠΕΡΝΤΙΝ (Τζίμι Μπο Τέλιν): Μίτοφ, Μάιλν, Κνούστερ, Ντέβλιν, Γένσεν, Κεσκίνεν, Σίνι (46΄ Πολβάρα), Άρμστρονγκ (62΄ Κλάρκσον), Κάρλσον (72΄ Γένγκι), Άουσίς (46΄ Παλαβέρσα), Λάζετιτς.