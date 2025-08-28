LIVE ΑΕΚ – Άντερλεχτ: Η μεγάλη μάχη για την πρόκριση στο League Phase του Conference League

AEK FC

Δείτε LIVE την εξέλιξη του αγώνας ρεβάνς της ΑΕΚ με την Άντερλεχτ, η οποία θα κρίνει την ομάδα που θα πάρει το εισιτήριο για τη League Phase του Conference League.

Το πιο κρίσιμο ματς για την ευρωπαϊκή της συνέχεια δίνει την Πέμπτη (28/08) η «Ένωση».

Η ΑΕΚ υποδέχεται την Άντερλεχτ στην «OPAP Arena», έχοντας ως στόχο τη νίκη που θα την φέρει και πάλι σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης και εν προκειμένω του Conference League. Όπως είναι εύκολα αντιληπτό, οι «κιτρινόμαυροι» έχουν μπροστά τους έναν ευρωπαϊκό «τελικό» που θα κρίνει την πορεία τους στην τρίτη τη τάξει ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.

Οι δύο ομάδες άφησαν ανοικτούς… λογαριασμούς μετά την ισοπαλία 1-1 στις Βρυξέλλες, κάτι που σημαίνει πως σε περίπτωση νίκης του «Δικέφαλου» μ’ οποιοδήποτε σκορ, η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς θα παίξει για πρώτη φορά στην ιστορία της σε League Phase του Conference League.

Δείτε LIVE την εξέλιξη της ρεβάνς ΑΕΚ - Άντερλεχτ