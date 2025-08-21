Ομάδες

Άντερλεχτ – ΑΕΚ: Προσαγωγές οπαδών της Ένωσης στις Βρυξέλλες
Onsports Team 21 Αυγούστου 2025, 16:39
CONFERENCE LEAGUE

Η μικροένταση στο «Grand Place» οδήγησε την αστυνομία του Βελγίου στο να κάνει προσαγωγές Ελλήνων φιλάθλων.

Η μικρή ένταση που υπήρξε στην πλατεία «Grand Place», είχε και συνέχεια από την αστυνομία του Βελγίου. Συγκεκριμένα οι αρχές στις Βρυξέλλες προχώρησαν στην προσαγωγή ενός μικρού αριθμού φιλάθλων της Ένωσης που ταξίδεψαν για το ματς με την Άντερλεχτ.

Όπως έγινε γνωστό, αναμένεται να αφεθούν ελεύθεροι μετά την ολοκλήρωση του αγώνα για τα προκριματικά του Conference League.

Την είδηση όπως αναφέρουν στο Βέλγιο έχει επιβεβαιώσει η αστυνομία της χώρας. Οι αρχές κράτησαν για αρκετή ώρα τον κόσμο περιορισμένο σε ένα στενό της πλατείας.

Μάλιστα, οι συνθήκες κάτω απ’ τις οποίες έγιναν έλεγχοι των οπαδών, ήταν απαράδεκτες. Όπως αναφέρουν πολλές πηγές, χρειάστηκε να είναι οι Έλληνες φίλαθλοι πεσμένοι στα γόνατα και με τα χέρια ψηλά όσο τους έψαχνε η αστυνομία.

 

 



