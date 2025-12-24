Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ξεχωριστά κάλαντα για την ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού
Onsports Team 24 Δεκεμβρίου 2025, 20:20
EUROLEAGUE

Ξεχωριστά κάλαντα για την ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού

Μέλη του Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρίες NIKH – “Victor Artant”, είπαν τα κάλαντα στους «ερυθρόλευκους» την ώρα της προπόνησης στο ΣΕΦ.

Παραμονή Χριστουγέννων, ημέρα που παραδοσιακά είναι αφιερωμένη στα κάλαντα. Η ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού την Παρασκευή 26/12 δοκιμάζεται στην Μπολόνια απέναντι στη Βίρτους για την Euroleague. Έτσι ακόμη και την παραμονή των Χριστουγέννων, υπήρχε προπόνηση.

Η παράδοση είναι παράδοση όμως κι έτσι οι παίκτες και το τεχνικό τιμ των «ερυθρόλευκων» άκουσαν ξεχωριστά κάλαντα. Από μέλη του Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρίες NIKH – “Victor Artant”.

Χαμογέλασαν, χειροκρότησαν τα ξεχωριστά αυτά άτομα και μοίρασαν δώρα. Δείτε τι συνέβη στο ΣΕΦ:



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
Μεταγραφές, Άρης: Στην τελική… ευθεία για την απόκτηση του Χόνγκλα
10 λεπτά πριν Μεταγραφές, Άρης: Στην τελική… ευθεία για την απόκτηση του Χόνγκλα
SUPER LEAGUE
ΠΑΟΚ: Η Ρεάλ Οβιέδο… καλοβλέπει τον Γιώργο Γιακουμάκη
45 λεπτά πριν ΠΑΟΚ: Η Ρεάλ Οβιέδο… καλοβλέπει τον Γιώργο Γιακουμάκη
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Συνελήφθη στην Τουρκία ο πρόεδρος της Φενέρμπαχτσε
1 ώρα πριν Συνελήφθη στην Τουρκία ο πρόεδρος της Φενέρμπαχτσε
EUROLEAGUE
Ξεχωριστά κάλαντα για την ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού
1 ώρα πριν Ξεχωριστά κάλαντα για την ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved