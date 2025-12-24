Ξεχωριστά κάλαντα για την ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού

Onsports Team

Μέλη του Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρίες NIKH – “Victor Artant”, είπαν τα κάλαντα στους «ερυθρόλευκους» την ώρα της προπόνησης στο ΣΕΦ.

Παραμονή Χριστουγέννων, ημέρα που παραδοσιακά είναι αφιερωμένη στα κάλαντα. Η ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού την Παρασκευή 26/12 δοκιμάζεται στην Μπολόνια απέναντι στη Βίρτους για την Euroleague. Έτσι ακόμη και την παραμονή των Χριστουγέννων, υπήρχε προπόνηση.

Η παράδοση είναι παράδοση όμως κι έτσι οι παίκτες και το τεχνικό τιμ των «ερυθρόλευκων» άκουσαν ξεχωριστά κάλαντα. Από μέλη του Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρίες NIKH – “Victor Artant”.

Χαμογέλασαν, χειροκρότησαν τα ξεχωριστά αυτά άτομα και μοίρασαν δώρα. Δείτε τι συνέβη στο ΣΕΦ: