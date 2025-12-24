ΠΑΟΚ: Νέο επικό Χριστουγεννιάτικο βίντεο με Σκιαδαρέση, Μαυρόπουλο, Ζαμπούνη και… Τάισον

Print screen / Youtube

Onsports Team

Το καθιερωμένο χριστουγεννιάτικο βίντεο του ΠΑΟΚ έκανε και φέτος την εμφάνισή του, επιβεβαιώνοντας πως η εορταστική «ταινία» του Δικεφάλου έχει πλέον εξελιχθεί σε θεσμό.

Με μια βαλίτσα να χάνεται μυστηριωδώς, τον Ραζβάν Λουτσέσκου να αναλαμβάνει δράση και τον Χρήστο Ζαφείρη να βάζει το τελευταίο κομμάτι στο «ασπρόμαυρο» δέντρο, η νέα υπερπαραγωγή κέρδισε ξανά τις εντυπώσεις.

Πρόκειται για ακόμη μία καλοδουλεμένη χριστουγεννιάτικη ιστορία από τον ΠΑΟΚ, με τους Γεράσιμο Σκιαδαρέση και Δημήτρη Μαυρόπουλο να πρωταγωνιστούν και το σενάριο να περιστρέφεται γύρω από την εξαφάνιση μιας βαλίτσας, που αποδεικνύεται καθοριστική για το φετινό μήνυμα της ομάδας.

Ωστόσο, ο Ραζβάν Λουτσέσκου και οι παίκτες του δεν θα άφηναν το δέντρο χωρίς το «κερασάκι» του. Έτσι, ξεκινούν άμεσα την αναζήτηση σε ολόκληρη τη Θεσσαλονίκη, σε μια διαδρομή γεμάτη χιούμορ, συμβολισμούς και έντονο ασπρόμαυρο χρώμα.

Η βαλίτσα τελικά εντοπίζεται και φτάνει στην Τούμπα δια χειρός Χρήστου Ζαφείρη, ο οποίος τοποθετεί το τελευταίο κομμάτι στο ιδιαίτερο «ασπρόμαυρο» δέντρο, στέλνοντας παράλληλα το μήνυμα ενόψει και της συμπλήρωσης των 100 χρόνων ιστορίας του συλλόγου.