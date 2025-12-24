Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

ΠΑΟΚ: Νέο επικό Χριστουγεννιάτικο βίντεο με Σκιαδαρέση, Μαυρόπουλο, Ζαμπούνη και… Τάισον
Print screen / Youtube
Onsports Team 24 Δεκεμβρίου 2025, 19:47
SUPER LEAGUE / ΠΑΟΚ

ΠΑΟΚ: Νέο επικό Χριστουγεννιάτικο βίντεο με Σκιαδαρέση, Μαυρόπουλο, Ζαμπούνη και… Τάισον

Το καθιερωμένο χριστουγεννιάτικο βίντεο του ΠΑΟΚ έκανε και φέτος την εμφάνισή του, επιβεβαιώνοντας πως η εορταστική «ταινία» του Δικεφάλου έχει πλέον εξελιχθεί σε θεσμό.

Με μια βαλίτσα να χάνεται μυστηριωδώς, τον Ραζβάν Λουτσέσκου να αναλαμβάνει δράση και τον Χρήστο Ζαφείρη να βάζει το τελευταίο κομμάτι στο «ασπρόμαυρο» δέντρο, η νέα υπερπαραγωγή κέρδισε ξανά τις εντυπώσεις.

Πρόκειται για ακόμη μία καλοδουλεμένη χριστουγεννιάτικη ιστορία από τον ΠΑΟΚ, με τους Γεράσιμο Σκιαδαρέση και Δημήτρη Μαυρόπουλο να πρωταγωνιστούν και το σενάριο να περιστρέφεται γύρω από την εξαφάνιση μιας βαλίτσας, που αποδεικνύεται καθοριστική για το φετινό μήνυμα της ομάδας.

Ωστόσο, ο Ραζβάν Λουτσέσκου και οι παίκτες του δεν θα άφηναν το δέντρο χωρίς το «κερασάκι» του. Έτσι, ξεκινούν άμεσα την αναζήτηση σε ολόκληρη τη Θεσσαλονίκη, σε μια διαδρομή γεμάτη χιούμορ, συμβολισμούς και έντονο ασπρόμαυρο χρώμα.

Η βαλίτσα τελικά εντοπίζεται και φτάνει στην Τούμπα δια χειρός Χρήστου Ζαφείρη, ο οποίος τοποθετεί το τελευταίο κομμάτι στο ιδιαίτερο «ασπρόμαυρο» δέντρο, στέλνοντας παράλληλα το μήνυμα ενόψει και της συμπλήρωσης των 100 χρόνων ιστορίας του συλλόγου.



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
Μεταγραφές, Άρης: Στην τελική… ευθεία για την απόκτηση του Χόνγκλα
10 λεπτά πριν Μεταγραφές, Άρης: Στην τελική… ευθεία για την απόκτηση του Χόνγκλα
SUPER LEAGUE
ΠΑΟΚ: Η Ρεάλ Οβιέδο… καλοβλέπει τον Γιώργο Γιακουμάκη
46 λεπτά πριν ΠΑΟΚ: Η Ρεάλ Οβιέδο… καλοβλέπει τον Γιώργο Γιακουμάκη
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Συνελήφθη στην Τουρκία ο πρόεδρος της Φενέρμπαχτσε
1 ώρα πριν Συνελήφθη στην Τουρκία ο πρόεδρος της Φενέρμπαχτσε
EUROLEAGUE
Ξεχωριστά κάλαντα για την ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού
1 ώρα πριν Ξεχωριστά κάλαντα για την ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved