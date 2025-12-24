Ομάδες

Οι ευχές της ΑΕΚ για τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά
Onsports Team 24 Δεκεμβρίου 2025, 19:13
BASKET LEAGUE

Οι ευχές της ΑΕΚ για τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά

Η μπασκετική Ένωση ευχήθηκε για ένα «ευτυχές, τροπαιοφόρο και ηλιόχαρο 2026», ενώ παίκτες της είπαν «Καλά Χριστούγεννα» σε έξι διαφορετικές γλώσσες.

Τις δικές της ευχές έδωσε η ΚΑΕ ΑΕΚ για τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά. Μέσω social media, η Ένωση ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Η οικογένεια της “Βασίλισσας” εύχεται σε όλους τους συνοπαδούς μας, αλλά και σε όλο τον κόσμο Χρόνια Πολλά για τις Άγιες Ημέρες.

Ευτυχές, τροπαιοφόρο και ηλιόχαρο το 2026 που έρχεται, για όλα τα Τμήματα του χιλιοενδόξου Σωματείου μας».

Παράλληλα, αθλητές της ομάδες είπαν «καλά Χριστούγεννα και καλή χρονιά», σε έξι διαφορετικές γλώσσες:

 


