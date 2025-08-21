Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

LIVE Άντερλεχτ – ΑΕΚ: Η πρώτη αναμέτρηση για τα playoffs του Conference League
AEK FC
Βαγγέλης Πάτας Βαγγέλης Πάτας 21 Αυγούστου 2025, 20:31
CONFERENCE LEAGUE / ΑΕΚ

LIVE Άντερλεχτ – ΑΕΚ: Η πρώτη αναμέτρηση για τα playoffs του Conference League

Δείτε LIVE την εξέλιξη του πρώτου αγώνα της ΑΕΚ με την Άντερλεχτ, για τα playoffs του Conference League.

Η «Ένωση» καλύτερα να ξεπεράσει το τελευταίο από τρία εμπόδια που είχε το καλοκαίρι για να πετύχει τον πρώτο στόχο της στη νέα σεζόν.

Η ΑΕΚ θα δώσει μάχη με την Άντερλεχτ, με το διακύβευμα να είναι πολύ μεγάλο, καθώς κρίνεται η παρουσία στη League Phase της διοργάνωσης και κατ’ επέκταση η ευρωπαϊκή συνέχεια.

Πιθανός αποκλεισμός θα ολοκληρώσει εδώ τη φετινή εκτός συνόρων πορεία της, κάτι που δεν θέλει κανείς στο «κιτρινόμαυρο» στρατόπεδο. Όλα αυτά απέναντι σε μια ομάδα ισχυρή και με «βαρύ» όνομα.

Ο Μάρκο Νίκολιτς έχει στη διάθεσή του και τον Ελίασον που ακολούθησε την αποστολή στο Βέλγιο. Εκτός έμειναν οι Περέιρα και Μαρσιάλ που έχουν θέματα τραυματισμών.

Δείτε LIVE την εξέλιξη του Άντερλεχτ - ΑΕΚ



Ροή ειδήσεων

ΣΠΟΡ
Κολύμβηση: Πανελλήνιο ρεκόρ στα 800μ. ελεύθερο ο Βασίλης Κακουλάκης
48 λεπτά πριν Κολύμβηση: Πανελλήνιο ρεκόρ στα 800μ. ελεύθερο ο Βασίλης Κακουλάκης
BET
ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 16 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε την προηγούμενη εβδομάδα
1 ώρα πριν ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 16 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε την προηγούμενη εβδομάδα
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Χαμός με τον Μάουρο Ικάρντι: Κουτούλησε οπαδό της Γαλατάσαραϊ – Δείτε βίντεο
2 ώρες πριν Χαμός με τον Μάουρο Ικάρντι: Κουτούλησε οπαδό της Γαλατάσαραϊ – Δείτε βίντεο
EUROPA LEAGUE
Live Παναθηναϊκός – Σαμσουνσπόρ: Η ελληνοτουρκική «μάχη» στα play offs του Europa League
2 ώρες πριν Live Παναθηναϊκός – Σαμσουνσπόρ: Η ελληνοτουρκική «μάχη» στα play offs του Europa League
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved