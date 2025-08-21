ΑΕΚ: Ένταση οπαδών με την Αστυνομία στις Βρυξέλλες

Οnsports Τeam

Αρκετοί οπαδοί της Ένωσης βρίσκονται στο Βέλγιο για το παιχνίδι της ΑΕΚ με την Άντερλεχτ στο πλαίσιο των play offs του Conference League και το μεσημέρι προκλήθηκε μικρής έκτασης επεισόδιο μεταξύ των φιλάθλων της ελληνικής ομάδας με την Αστυνομία.

Όλα ξεκίνησαν όταν μία μικρή μερίδα οπαδών της Ένωσης θέλησε να πάει στο κέντρο της πλατείας, ωστόσο, οι δυνάμεις που ήταν στο σημείο τους το απαγόρευσαν, ενώ στην συνέχεια έκαναν επίθεση εναντίον τους.

Μάλιστα, οι Βέλγοι αστυνομικοί έκαναν και χρήση χημικών, όμως, το επεισόδιο δεν πήρε μεγάλη έκταση, με τους ανθρώπους της ΑΕΚ να παρεμβαίνουν και να ηρεμούν την κατάσταση, λίγες ώρες πριν την σέντρα στον αγώνα.