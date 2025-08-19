Υψηλού κινδύνου το Άντερλεχτ – ΑΕΚ: Μέτρα για τα εισιτήρια παίρνει η βελγική ομάδα

AP Photo/Olivier Matthys

Ο αγώνας της ΑΕΚ με την Άντερλεχτ στο Βέλγιο, για τα playoffs του Conference League, θεωρείται υψηλού κινδύνου κι οι γηπεδούχοι παίρνουν ήδη μέτρα για τα εισιτήρια του.

Η «Ένωση» αντιμετωπίζει την ομάδα των Βρυξελλών την ερχόμενη Πέμπτη (21/08), στον πρώτο τους παιχνίδι, με... έπαθλο μια θέση στη League Phase της διοργάνωσης.

Σύμφωνα με ιστοσελίδα «dhnet.be», η αναμέτρηση θεωρείται υψηλού κινδύνου και στο πλαίσιο των μέτρων έχουν ληφθεί η Άντερλεχτ αναφέρει ότι δικαίωμα αγοράς εισιτηρίου για την αναμέτρηση έχουν όσοι φίλαθλοι έχουν αγοράσει έστω μια φορά εισιτήριο για παιχνίδι στο Lotto Park, την τελευταία πενταετία!

Επίσης, ο βελγικός σύλλογος κάλεσε τον κόσμο της ομάδας να μην μεταπωλήσει τα εισιτήρια. Αυτό που θέλουν να αποφύγουν οι άνθρωποι του είναι επεισόδια, όπως αυτά που έγιναν τον περασμένο Φεβρουάριο στο παιχνίδι με τη Φενέρμπαχτσε, όπου οπαδοί της τουρκικής ομάδας είχαν προμηθευτεί εισιτήρια σε θύρες που υπήρχαν Βέλγοι φίλαθλοι.