ΑΕΚ: Χωρίς αγωνιστική υποχρέωση στο Βέλγιο η Άντερλεχτ ανάμεσα στα ματς του Conference League
EPA/Hanna Brunloef
Βαγγέλης Πάτας Βαγγέλης Πάτας 17 Αυγούστου 2025, 15:37
CONFERENCE LEAGUE / ΑΕΚ

ΑΕΚ: Χωρίς αγωνιστική υποχρέωση στο Βέλγιο η Άντερλεχτ ανάμεσα στα ματς του Conference League

Η Άντερλεχτ δεν θα δώσει αγώνα πρωταθλήματος, ανάμεσα στις δύο αναμετρήσεις με την ΑΕΚ, για τα playoffs του Conference League.

Η ομάδα των Βρυξελλών εξασφάλισε έξτρα μέρες ξεκούρασης, ενόψει των μονομαχιών που θα κρίνει την ομάδα που θα περάσει στη League Phase.

Η Άντερλεχτ ήταν προγραμματισμένο να υποδεχθεί τη Γάνδη στην επόμενη Κυριακή (24/08), ωστόσο η αναμέτρηση αναβλήθηκε κι ορίστηκε να διεξαχθεί στις 2 Σεπτεμβρίου.

Αξίζει να θυμίσουμε ότι ανάλογο δικαίωμα έχει κι η ΑΕΚ, όσον αφορά στον αγώνα της πρεμιέρας στη Super League με αντίπαλο τον Πανσερραϊκό. Η «Ένωση», πάντως, δεν έχει κάνει χρήση του συγκεκριμένου δικαιώματος της.

Το πρώτο ματς της ΑΕΚ με την Άντερλεχτ είναι προγραμματισμένο για τις 21 Αυγούστου στο Βέλγιο, θα ξεκινήσει στις 21:00 και θα διευθύνει ο Γάλλος Ζερόμ Μπιζάρ. Μια εβδομάδα αργότερα (28 Αυγούστου) θα γίνει η ρεβάνς στην «OPAP Arena», η οποία θα ξεκινήσει στις 21:00 με διαιτητή τον Νορβηγό, Ρόχιτ Σάγκι.



