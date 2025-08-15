«Δολοφόνοι από το 1939»: Οργή στην Πολωνία για το πανό των φίλων της Μακάμπι Χάιφα

Print Screen

Ένα πανό που σήκωσαν οι φίλοι της Μακάμπι Χάιφα κατά τη διάρκεια του αγώνα του Conference League με τη Ρακόφ Τσεστοχόβα έχει προκαλέσει οργή στην Πολωνία.

Η αναμέτρηση διεξήχθη στο Ντέμπρετσεν της Ουγγαρίας, καθώς όπως είναι γνωστό οι ισραηλινές ομάδες δεν παίζουν στη χώρα τους για λόγους ασφαλείας.

Οι οπαδοί των «πράσινων» ανάρτησαν ένα πανό, το οποίο έγραφε: «Δολοφόνοι από το 1939», με αποτέλεσμα να προκαλέσουν την έντονη αντίδραση της Πολωνίας.

Ο πρόεδρος της χώρας, Κάρολ Ναβρότσκι σε ποστάρισμα του στα social media, ανέφερε: «Το σκανδαλώδες πανό που ανέβασαν οι οπαδοί της Μακάμπι Χάιφα προσβάλλει τη μνήμη των Πολωνών πολιτών - θυμάτων του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, συμπεριλαμβανομένων 3 εκατομμυρίων Εβραίων» και συμπλήρωσε: «Ηλιθιότητα που καμία λέξη δεν μπορεί να δικαιολογήσει».

Ο Πολωνός υπουργός Εσωτερικών, Μάρτσιν Κιερβίνσκι δήλωσε ότι «ο αντιπολωνισμός και η σκανδαλώδης διαστρέβλωση της πολωνικής ιστορίας από Ισραηλινούς χούλιγκαν απαιτούν έντονη καταδίκη».

Την κίνηση των οπαδών της Μακάμπι Χάιφα καταδίκασε κι η ισραηλινή πρεσβεία στη Βαρσοβία, αναφέροντας ότι: «Δεν υπάρχει χώρος για τέτοια λόγια και πράξεις, από καμία πλευρά, ούτε στο στάδιο ούτε πουθενά αλλού. Ποτέ!. Αυτά τα επαίσχυντα περιστατικά δεν αντικατοπτρίζουν το πνεύμα της πλειοψηφίας των Ισραηλινών οπαδών».

Η Πολωνία καταλήφθηκε από τη ναζιστική Γερμανία στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο εβραϊκός πληθυσμός της χώρας, ύψους 3,2 εκατομμυρίων, ήταν ο μεγαλύτερος στην Ευρώπη στην αρχή του πολέμου. Σχεδόν όλοι σκοτώθηκαν, πολλοί από αυτούς σε ναζιστικά γερμανικά στρατόπεδα θανάτου, και άλλα 3 εκατομμύρια μη Εβραίοι πολίτες πέθαναν επίσης κατά τη διάρκεια της κατοχής.

Για την ιστορία η πολωνική Ρακόφ νίκησε 2-0 τη Μακάμπι Χάιφα κι ανέτρεψε την ήττα (0-1) του πρώτου αγώνα, παίρνοντας την πρόκριση για τα playoffs του Conference League.