ΠΑΟΚ: Η Ρεάλ Οβιέδο… καλοβλέπει τον Γιώργο Γιακουμάκη

Onsports Team

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στο Μεξικό, ο Έλληνας στράικερ έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον της ισπανικής ομάδας που αναζητά επειγόντως λύση στη θέση του φορ.

Ο Γιώργος Γιακουμάκης αγωνίζεται στον ΠΑΟΚ με τη μορφή δανεισμού από την Κρουζ Αζούλ του Μεξικό. Ο Έλληνας στράικερ πραγματοποιεί εξαιρετικές εμφανίσεις, μέσω των οποίων φαίνεται πως προσέλκυσε το ενδιαφέρον απ’ το εξωτερικό.

Όπως αναφέρουν στο Μεξικό, για τον στράικερ του «δικέφαλου» ενδιαφέρεται η Ρεάλ Οβιέδο. Η ισπανική ομάδα μάλιστα, έχει μεγάλη ανάγκη για ενίσχυση στη γραμμή κρούσης και έχει ξεχωρίσει τον Γιακουμάκη.

Ο γνωστός δημοσιογράφος, Σέζαρ Λουίς Μέρλο, αποκάλυψε το ενδιαφέρον της Οβιέδο, η οποία έχει τη χειρότερη επίθεση στη La Liga. «Η Οβιέδο ενημερώθηκε για τις προϋποθέσεις σχετικά με τον Γιώργο Γιακουμάκη. Αν η πρόταση είναι καλή, η Κρουζ Αζούλ είναι διατεθειμένη να τον διαπραγματευτεί», αναφέρει ο δημοσιογράφος.

Ο Γιακουμάκης έχει ρήτρα η οποία φτάνει στα 5 εκατ. ευρώ. Πραγματοποιεί εκπληκτικό πρώτο μισό της σεζόν, έχοντας 20 συμμετοχές, 9 γκολ και 1 ασίστ.