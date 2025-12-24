Μεταγραφές, Άρης: Στην τελική… ευθεία για την απόκτηση του Χόνγκλα

EPA/CLAUDIO GIOVANNINI, ΑΜΠΕ

Κοντά στην ολοκλήρωση της πρώτης του χειμερινής μεταγραφής βρίσκεται ο Άρης , καθώς πληροφορίες αναφέρουν ότι οι «κίτρινοι» είναι πολύ κοντά σε συμφωνία με τη Γρανάδα για τον δανεισμό του Μάρτιν Χόνγκλα.

Αν δεν προκύψει κάποιο απρόοπτο της τελευταίας στιγμής, ο Καμερουνέζος μέσος αναμένεται να αποτελέσει την πρώτη προσθήκη στο ρόστερ της ομάδας στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου.

Οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές έχουν προχωρήσει σε μεγάλο βαθμό, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για κατ’ αρχήν συμφωνία όσον αφορά τους οικονομικούς όρους του δανεισμού. Πλέον απομένουν οι τυπικές διαδικασίες, ώστε να οριστικοποιηθεί η συμφωνία και να πέσουν οι υπογραφές.

Σύμφωνα με τα δεδομένα της συμφωνίας, ο Άρης θα αναλάβει την καταβολή του μεγαλύτερου μέρους του συμβολαίου του Χόνγκλα μέχρι το τέλος της αγωνιστικής περιόδου, στοιχείο που αποτέλεσε και το βασικό σημείο διαφωνίας με τη Γρανάδα. Με αυτή τη λύση, το σημαντικότερο εμπόδιο φαίνεται πως ξεπεράστηκε, με μοναδική εκκρεμότητα πλέον την επίσημη αποτύπωση των όρων σε συμβόλαιο. Αξίζει να σημειωθεί πως οι δύο πλευρές είχαν βρεθεί σε αντίστοιχο σημείο και το περασμένο καλοκαίρι, χωρίς ωστόσο να ολοκληρωθεί τότε η μεταγραφή.

Από την πλευρά του παίκτη δεν υπήρξε ποτέ ζήτημα, καθώς ο 27χρονος μέσος ήταν θετικός στην προοπτική μετακόμισης στη Θεσσαλονίκη ήδη από το καλοκαίρι. Τότε, όμως, ένα γραφειοκρατικό πρόβλημα που αφορούσε την έκδοση καρτών διαμονής για την οικογένειά του αποτέλεσε τον βασικό λόγο που η μεταγραφή δεν προχώρησε. Πλέον το ζήτημα αυτό έχει ξεπεραστεί και όλα δείχνουν πως απομένουν μόνο τα διαδικαστικά για να ολοκληρωθεί ο δανεισμός του Μάρτιν Χόνγκλα στον Άρη.