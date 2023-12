Europa Conference League: Η ενδεκάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου για το ΠΑΟΚ – Ελσίνκι

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» έχει εξασφαλίσει την πρόκριση και την πρώτη θέση του ομίλου στο Europa Conference League.

Το κίνητρο, όμως, παραμένει μεγάλο για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος θέλει τη νίκη, ως ένα «ευχαριστώ» στον κόσμο, που θα κάνει καιρό να βρεθεί ξανά στην Τούμπα.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου επέλεξε τον Μπράντον Τόμας στην κορυφή της επίθεσης και πίσω του τον Κωνσταντέλια. Στα άκρα της επίθεσης θα είναι οι Ντεσμπόντοφ και Τάισον.

Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Κοτάρσκι, Κεντζιόρα, Εκόνγκ, Μιχαηλίδης, Ράφα Σοάρες, Μεϊτέ, Οζντόεφ, Ντεσπόντοφ, Κωνσταντέλιας, Τάισον, Τόμας, ενώ στον πάγκο θα είναι οι: Ζίβκοβιτς, Ταλιχμανίδης, Κουλιεράκης, Τσιγγάρας, Μούργκ, Λύρατζης, Βιεϊρίνια, Μπάμπα, Σβαμπ, Σαμάτα, Αντόνιο, Τζίμας.

#Starting11 Our starting 11 against HJK Helsinki at Toumba Stadium #PreGame #PamePAOKARA #PAOKHJK #UECL #FightBack pic.twitter.com/Wif2SvcNyO