Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Champions League: Τεράστια ανατροπή και πρόκριση η Αταλάντα!
Onsports Team 25 Φεβρουαρίου 2026, 22:26
CHAMPIONS LEAGUE / Αταλάντα / Μπορούσια Ντόρτμουντ

Champions League: Τεράστια ανατροπή και πρόκριση η Αταλάντα!

Η ομάδα του Μπέργκαμο με πέναλτι στο 90+8’ επικράτησε 4-1 των Γερμανών και πέρασε στους «16» με θριαμβευτικό τρόπο.

Σπουδαία Αταλάντα στους «16» του Champions League. Η ομάδα του Μπέργκαμο αν και είχε την ήττα με 2-0 στην… πλάτη κόντρα στην Ντόρτμουντ, έκανε εκπληκτική ανατροπή στο Μπέργκαμο και συνεχίσει στη διοργάνωση, στέλνοντας τους Γερμανούς σπίτι τους.

Ο Σκαμάκα άνοιξε το σκορ στο 5’ και στο τέλος του πρώτου μέρους (45’) ο Τζαμπακόστα ήταν αυτός που έκανε το 2-0 ισοφαρίζοντας το σκορ του πρώτου αγώνα. Ο Πάσαλιτς στο 57’ έδωσε σκορ πρόκρισης στους Ιταλούς, με τον Αντεγέμι να κρατά «ζωντανή» την Ντόρτμουντ στο 75’ μειώνοντας σε 3-1.

Κι ενώ όλα έδειχναν πως θα έχει και συνέχεια το εκπληκτικό ματς, η Αταλάντα θριάμβευσε. Ο Μπανσεμπαϊνί έκανε λάθος και μέσω VAR υποδείχθηκε πέναλτι για τους γηπεδούχους. Ο Σάμαρτζιτς στο 90+8’ έστειλε τους Ιταλούς στα… ουράνια της πρόκρισης!

Έτσι η ομάδα του Μπέργκαμο θα είναι στην κλήρωση της Παρασκευής για τη φάση των «16», όπου θα αντιμετωπίσει μία εκ των Μπάγερν Μονάχου ή Άρσεναλ.



Ροή ειδήσεων

EUROLEAGUE
Ολυμπιακός, Μπαρτζώκας: «Είχαμε δυο ευκαιρίες να πάρουμε το ματς» - Τι είπε για τους τραυματίες
10 λεπτά πριν Ολυμπιακός, Μπαρτζώκας: «Είχαμε δυο ευκαιρίες να πάρουμε το ματς» - Τι είπε για τους τραυματίες
EUROLEAGUE
Βαθμολογία Euroleague: Έχασε την ευκαιρία ο Ολυμπιακός, έπεσε στο 18-10 | Όλα τα αποτελέσματα (25/2)
22 λεπτά πριν Βαθμολογία Euroleague: Έχασε την ευκαιρία ο Ολυμπιακός, έπεσε στο 18-10 | Όλα τα αποτελέσματα (25/2)
EUROPA LEAGUE
Μάρτιν Χίσκι: «Τιμή να παίζω εναντίον του Μπενίτεθ, να είμαστε έξυπνοι με τον Τεττέι»
37 λεπτά πριν Μάρτιν Χίσκι: «Τιμή να παίζω εναντίον του Μπενίτεθ, να είμαστε έξυπνοι με τον Τεττέι»
ΣΠΟΡ
Challenge Cup: Ο Παναθηναϊκός στον τελικό με την ιταλική Βαλεφόλια – Υποδοχή στη Λεωφόρο
1 ώρα πριν Challenge Cup: Ο Παναθηναϊκός στον τελικό με την ιταλική Βαλεφόλια – Υποδοχή στη Λεωφόρο
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved