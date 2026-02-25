Champions League: Τεράστια ανατροπή και πρόκριση η Αταλάντα!

Onsports Team

Η ομάδα του Μπέργκαμο με πέναλτι στο 90+8’ επικράτησε 4-1 των Γερμανών και πέρασε στους «16» με θριαμβευτικό τρόπο.

Σπουδαία Αταλάντα στους «16» του Champions League. Η ομάδα του Μπέργκαμο αν και είχε την ήττα με 2-0 στην… πλάτη κόντρα στην Ντόρτμουντ, έκανε εκπληκτική ανατροπή στο Μπέργκαμο και συνεχίσει στη διοργάνωση, στέλνοντας τους Γερμανούς σπίτι τους.

Ο Σκαμάκα άνοιξε το σκορ στο 5’ και στο τέλος του πρώτου μέρους (45’) ο Τζαμπακόστα ήταν αυτός που έκανε το 2-0 ισοφαρίζοντας το σκορ του πρώτου αγώνα. Ο Πάσαλιτς στο 57’ έδωσε σκορ πρόκρισης στους Ιταλούς, με τον Αντεγέμι να κρατά «ζωντανή» την Ντόρτμουντ στο 75’ μειώνοντας σε 3-1.

Κι ενώ όλα έδειχναν πως θα έχει και συνέχεια το εκπληκτικό ματς, η Αταλάντα θριάμβευσε. Ο Μπανσεμπαϊνί έκανε λάθος και μέσω VAR υποδείχθηκε πέναλτι για τους γηπεδούχους. Ο Σάμαρτζιτς στο 90+8’ έστειλε τους Ιταλούς στα… ουράνια της πρόκρισης!

Έτσι η ομάδα του Μπέργκαμο θα είναι στην κλήρωση της Παρασκευής για τη φάση των «16», όπου θα αντιμετωπίσει μία εκ των Μπάγερν Μονάχου ή Άρσεναλ.