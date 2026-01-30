Ομάδες

Ολυμπιακός - Λεβερκούζεν: «Ερυθρόλευκη» νίκη με «κέρβερο» Τζολάκη - Τι έγινε στην League Phase
Eurokinissi Sports
Γιώργος Κυριακόπουλος Γιώργος Κυριακόπουλος 30 Ιανουαρίου 2026, 15:13
CHAMPIONS LEAGUE / Μπάγερ Λεβερκούζεν / Ολυμπιακός

Νωπές είναι ακόμα οι… μνήμες από την προηγούμενη φορά που Ολυμπιακός και Μπάγερ Λεβερκούζεν τέθηκαν αντιμέτωποι στο Champions League.

Πριν από περίπου 10 βράδια, ο Ολυμπιακός πανηγύρισε μία σημαντική νίκη κόντρα στις «ασπιρίνες» στο «Γ. Καραϊσκάκης», καθώς κατάφερε να αυξήσει τις πιθανότητες για την πρόκριση στην επόμενη φάση. Μάλιστα, η επικράτησή του 2-0 κόντρα στους Γερμανούς και σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα αποτελέσματα, έδωσαν την ευκαιρία στους Πειραιώτες να ορίσουν μόνοι τους την… τύχη τους στη League Phase.

Το βράδυ της 20ης Ιανουαρίου οι «ερυθρόλευκοι» υποδέχθηκαν την Μπάγερ Λεβερκούζεν στο φαληρικό γήπεδο και κατάφεραν να κάνουν δυναμικό «μπάσιμο» στο παιχνίδι, αφού μόλις στο 2ο λεπτό ο Κοστίνια άνοιξε το σκορ, έπειτα από κόρνερ του Ροντινέι.

Μάλιστα, στην εκπνοή του πρώτου μέρους ο Μεντί Ταρέμι και πάλι από τελική πάσα του Βραζιλιάνου μπακ, διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του, δίνοντας σαφέστατο προβάδισμα για τη νίκη και συνάμα το «τρίποντο». Ωστόσο, για να μπορέσει ο Ολυμπιακός να πάρει την πολυπόθητη νίκη χρειάστηκε τη μυθική εμφάνιση του Κωνσταντή Τζολάκη, ο οποίος είχε… κατεβάσει τα ρολά!

Θυμηθείτε τα γκολ των Πειραιωτών, την εμφάνιση του Έλληνα πορτιέρο και τα highlights του παιχνιδιού:

UCL: Ολυμπιακός-Λεβερκούζεν | Το 1-0 με τον Κοστίνια!

UCL: Ολυμπιακός-Λεβερκούζεν | Το 2-0 με τον Ταρέμι!

Ολυμπιακός - Λεβερκούζεν | Η μυθική εμφάνιση του Κωνσταντή Τζολάκη!

UCL: Ολυμπιακός-Λεβερκούζεν 2-0 | HL


