Ολυμπιακός - Λεβερκούζεν: Έκπληξη Μεντιλίμπαρ στην ενδεκάδα - Στον πάγκο ο Ελ Κααμπί

Eurokinissi Sports

Με μία σημαντική έκπληξη θα αγωνιστεί ο Ολυμπιακός στον «τελικό» της League Phase του Champions League, καθώς εκτός αρχικού σχήματος έμεινε ο Ντάνιελ Ποντένσε.

Γνωστά έκανε τα πλάνα του για την κρίσιμη «μάχη» του Ολυμπιακού στη League Phase της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Ο Βάσκος κόουτς είχε... κρατήσει μία έκπληξη για το αρχικό σχήμα, αφού αποφάσισε να κρατήσει στον πάγκο τον Ντάνιελ Ποντένσε, με τον Ροντινέι να... αναβαθμίζεται σε εξτρέμ στην δεξιά πτέρυγα.

Παράλληλα, στην αποστολή των Πειραιωτών για τον «τελικό» με τις «ασπιρίνες» βρίσκεται ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί, ο οποίος επέστρεψε μετά τον χαμένο τελικό του Μαρόκου στο Κόπα Άφρικα. Ακόμα, στην διάθεση του Ίβηρα προπονητή είναι και οι Ρόμαν Γιάρεμτσουκ και Μπρούνο Ονιεμαέτσι, αφού ο πρώτος ξεπέρασε τις ενοχλήσεις και ο δεύτερος ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής.

Συγκεκριμένα, κάτω από τα δοκάρια θα ξεκινήσει ο Κωνσταντής Τζολάκης, με τον Κοστίνια στα δεξιά και τον Ορτέγκα στο αριστερό άκρο. Στο κέντρο της άμυνας θα είναι οι Ρέτσος και Πιρόλα, με τους Έσε και Μουζακίτη να συνθέτουν το δίδυμο στον άξονα. Στην δεξιά πτέρυγα θα κινείται ο Ροντινέι, στα αριστερά θα είναι ο Ζέλσον Μάρτινς, με τον Τσικίνιο σε ρόλο επιτελικού μέσου, πίσω από τον Ταρέμι.

Στον πάγκο για την ομάδα του Πειραιά είναι οι: Μπότης, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Νασιμέντο, Ελ Κααμπί, Γιάρεμτσουκ, Ντάνι Γκαρθία, Σιπιόνι, Στρεφέτσα, Ποντένσε, Ονιεμαέτσι.