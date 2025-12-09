Ομάδες

Champions League, Καϊράτ - Ολυμπιακός: Πολικό ψύχος στην Αστάνα - Οι συνθήκες την ώρα του αγώνα
INTIME SPORTS
Οnsports Τeam 09 Δεκεμβρίου 2025, 13:16
CHAMPIONS LEAGUE / Καϊράτ / Ολυμπιακός

Champions League, Καϊράτ - Ολυμπιακός: Πολικό ψύχος στην Αστάνα - Οι συνθήκες την ώρα του αγώνα

Ακραίες είναι οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην Αστάνα, λίγες ώρες πριν τη σέντρα του αγώνα Καϊράτ Αλμάτι - Ολυμπιακός για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Οι «ερυθρόλευκοι» αντιμετωπίζουν το απόγευμα της Τρίτης (09/12) στις 17:30 την Καϊράτ Αλμάτι, στην επιστροφή τους στη δράση στην κορυφαία τη τάξει ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση. Το «συγκρότημα» του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θέλει μόνο τη νίκη και συνάμα το «τρίποντο», ούτως ώστε να αυξήσει τις ελπίδες του για την πρόκριση στην επόμενη φάση, αυτή των νοκ άουτ.

Βέβαια, το έργο των Πειραιωτών μόνο εύκολο δεν μπορεί να χαρακτηριστεί, καθώς οι συνθήκες που θα διεξαχθεί το ματς, μόνο ευνοϊκές δεν είναι. Αρχικά, οι Νταμπλούχοι Ελλάδας αγωνίζονται στην «Astana Arena», η οποία διαθέτει πλαστικό χλοοτάπητα τελευταίας τεχνολογίας, ενώ διαθέτει και αναδιπλούμενη οροφή, ελέω των εξαιρετικά δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Συγκεκριμένα, περίπου τέσσερις ώρες πριν την έναρξη του αγώνα, 13:00 ώρα Ελλάδας και 16:00 ώρα Καζακστάν, το θερμόμετρο στην Αστάνα, που φιλοξενεί την αναμέτρηση, δείχνει -22 βαθμούς Κελσίου και η αίσθηση είναι -33 βαθμούς Κελσίου

Μάλιστα, οι προβλέψεις των μετεωρολόγων κάνουν λόγο για ακόμα πιο δύσκολες συνθήκες λίγο πριν τη σέντρα του αγώνα, αλλά κυρίως μετά το τέλος της αναμέτρησης. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής εκτιμήσεις, το θερμόμετρο θα αγγίξει τους -23 βαθμούς Κελσίου, περίπου μισή ώρα πριν την έναρξη της αναμέτρησης και μπορεί να φτάσει ακόμα και τους -24 βαθμούς Κελσίου μετά τη λήξη.

Βέβαια, ο αγώνας θα διεξαχθεί σε σαφώς καλύτερες συνθήκες, αφού η «Astana Arena» διαθέτει σύστημα θέρμανσης και η θερμοκρασία εντός του σταδίου, με κλειστή την οροφή θα είναι σε πιο ανεκτά επίπεδα. Οπότε, το δύσκολο για τους φιλάθλους που θέλουν να δώσουν το «παρών» θα είναι η άφιξη και η αναχώρηση από το στάδιο.


