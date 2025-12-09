Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (09/12) - Πού θα δείτε Καϊράτ - Ολυμπιακός και Champions League

EUROKINISSI

Onsports Team

Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Τρίτης (09/12).

Πλούσιο είναι το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας. Αναμφίβολα, το μεγαλύτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει η αναμέτρηση της Καϊράτ Αλμάτι με τον Ολυμπιακό για το Champions League. Το ματς έχει προγραμματιστεί να αρχίσει στις 17:30 με μετάδοση από το Cosmote Sport 1HD.

Παράλληλα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει κι ένα μεγάλο ντέρμπι στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, καθώς στις 22:00 η Ίντερ θα παίξει με την Λίβερπουλ με μετάδοση από το Cosmote Sport 2HD.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις: