Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (09/12) - Πού θα δείτε Καϊράτ - Ολυμπιακός και Champions League
Onsports Team 09 Δεκεμβρίου 2025, 07:26
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (09/12) - Πού θα δείτε Καϊράτ - Ολυμπιακός και Champions League

Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Τρίτης (09/12).

Πλούσιο είναι το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας. Αναμφίβολα, το μεγαλύτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει η αναμέτρηση της Καϊράτ Αλμάτι με τον Ολυμπιακό για το Champions League. Το ματς έχει προγραμματιστεί να αρχίσει στις 17:30 με μετάδοση από το Cosmote Sport 1HD.

Παράλληλα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει κι ένα μεγάλο ντέρμπι στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, καθώς στις 22:00 η Ίντερ θα παίξει με την Λίβερπουλ με μετάδοση από το Cosmote Sport 2HD.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις:

  • 09:00 COSMOTE SPORT 1 HD Καϊράτ Αλμάτι – Ολυμπιακός UEFA Youth League 2025-26
  • 16:00 COSMOTE SPORT 1 HD UEFA Champions League Show 2025-26 Ποδόσφαιρο
  • 17:30 COSMOTE SPORT 3 HD ΠΑΟΚ - Λέγκια Βαρσοβίας UEFA Youth League 2025-26
  • 17:30 COSMOTE SPORT 1 HD Καϊράτ Αλμάτι – Ολυμπιακός UEFA Champions League 2025-26
  • 19:00 Novasports 5HD Μπεσίκτας – Λιετκαμπέλις Eurocup 2025-26
  • 19:35 COSMOTE SPORT 1 HD UEFA Champions League Show 2025-26 Ποδόσφαιρο
  • 19:45 COSMOTE SPORT 2 HD Μπάγερν Μονάχου - Σπόρτινγκ Λισαβόνας UEFA Champions League 2025-26
  • 20:00 Novasports Prime Κέμνιτς – Πανιώνιος Eurocup 2025-26
  • 20:00 COSMOTE SPORT 4 HD Καρδίτσα – Μερσίν FIBA Basketball Champions League 2025-26
  • 20:30 Novasports 4HD Μπουργκ – Τρέντο Eurocup 2025-26
  • 21:00 Novasports Start Χάποελ Ιερουσαλήμ - Χάμπουργκ Τάουερς Eurocup 2025-26
  • 22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Αταλάντα – Τσέλσι UEFA Champions League 2025-26
  • 22:00 COSMOTE SPORT 9 HD Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ – Μαρσέιγ UEFA Champions League 2025-26
  • 22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Μονακό – Γαλατασαράι UEFA Champions League 2025-26
  • 22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Τότεναμ - Σλάβια Πράγας UEFA Champions League 2025-26
  • 22:00 COSMOTE SPORT 6 HD PSV Αϊντχόφεν - Ατλέτικο Μαδρίτης UEFA Champions League 2025-26
  • 22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Μπαρτσελόνα - Άιντραχτ Φρανκφούρτης UEFA Champions League 2025-26
  • 22:00 COSMOTE SPORT 1 HD UEFA Champions League 2025-26 Λεπτό προς Λεπτό Εκπομπή
  • 22:00 COSMOTE SPORT 2 HD Ίντερ – Λίβερπουλ UEFA Champions League 2025-26
  • 22:00 Mega News Ρεάλ Μαδρίτης – Βόλφσμπουργκ UEFA Women's Champions League
  • 22:10 COSMOTE SPORT 4 HD Pick n Roll Εκπομπή
  • 00:05 COSMOTE SPORT 1 HD UEFA Champions League Show 2025-26 Ποδόσφαιρο



