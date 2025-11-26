Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης: Η ενδεκάδα του Μεντιλίμπαρ

Οnsports Τeam

Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης : Δείτε τις επιλογές του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για το μεγάλο ματς του Φαλήρου στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής του Champions League.

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Ρεάλ Μαδρίτης στο «Γ. Καραϊσκάκης» (26/11, 22:00, COSMOTE SPORT 2 HD, MEGA) για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Λίγη ώρα πριν την έναρξη της σπουδαίας αναμέτρησης, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έκανε γνωστή την ενδεκάδα των Πειραιωτών για το παιχνίδι με τους Ισπανούς.

Ο Κωνσταντής Τζολάκης θα είναι στην εστία, έχοντας μπροστά του από αριστερά προς τα δεξιά τους Ορτέγκα, Πιρόλα, Ρέτσο και Ροντινέι. Ο Γκαρθία με τον Μουζακίτη θα συνθέσουν το δίδυμο στα χαφ, με τον Τσικίνιο ανάμεσα στους Ποντένσε και Ζέλσον. Στην κορυφή θα πάρει θέση ο Ελ Κααμπί.

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Ορτέγκα, Πιρόλα, Ρέτσος, Ροντινέι, Γκαρθία, Μουζακίτης, Τσικίνιο, Ποντένσε, Μαρτίνς, Ελ Κααμπί.

Οι αναπληρωματικοί: Μπότης, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Νασιμέντο, Γιάρεμτσουκ, Σιπιόνι, Κοστίνια, Στρεφέτσα, Έσε, Μπρούνο, Πνευμονίδης, Ταρέμι.