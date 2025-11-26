Μακάμπι Τελ Αβίβ: Στην πόρτα της εξόδου ο Κάτας - Βλέπει επιστροφή Σφαιρόπουλου

Οnsports Τeam

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ γνώρισε τη συντριβή από την Αρμάνι Μιλάνο στο Βελιγράδι και στο Ισραήλ θεωρούν πιθανή την αποχώρηση του Όντεντ Κάτας.

Η Μακάμπι ήταν απογοητευτική σε ακόμα ένα παιχνίδι της φετινής σεζόν στην EuroLeague, γνωρίζοντας τη συντριβή εντός έδρας από την Αρμάνι (88-102).

Μάλιστα, στο Ισραήλ θεωρούν πολύ πιθανή πλέον την αποχώρηση του Όντεντ Κάτας και ήδη μάλιστα υπάρχουν φήμες για τον αντικαταστάτη του.

Αυτός είναι ο Γιάννης Σφαιρόπουλος. O Έλληνας τεχνικός ήταν στον Ερυθρό Αστέρα από το 2023 μέχρι πριν δύο μήνες, όταν αντικαταστάθηκε από τον Σάσα Ομπράντοβιτς.

Αν αναλάβει τη Μακάμπι, τότε θα επιστρέψει μετά το 2022, έχοντας μείνει εκεί για 3,5 χρόνια.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, κορυφαίοι της Αρμάνι ήταν οι Σέιβον Σιλντς και Άρμονι Μπρουκς με 26 και 20 πόντους, αντίστοιχα, ενώ από τη Μακάμπι πάλεψαν οι Λόνι Ουόκερ (21π.) και Ρόμαν Σόρκιν (20π.).