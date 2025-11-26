Ο Τερ Στέγκεν μιλάει με την Μπεσίκτας και περιμένει την Τότεναμ

Οnsports Τeam

Η Τότεναμ επιμένει για την απόκτηση του Αντρέ Τερ Στέγκεν, όπως σχετικά υποστηρίζει η αθλητική εφημερίδα της Βαρκελόνης «Sport».

Η ομάδα του Λονδίνου ψάχνει για έναν έμπειρο τερματοφύλακα και το σχετικό ρεπορτάζ αναφέρει πως συνεχίζει τις επαφές με τον ατζέντη του 33χρονου Γερμανού, ο οποίος θέλει να φύγει από την Μπαρτσελόνα στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο.

Η ομάδα του Τόμας Φρανκ, ο οποίος ψάχνει για μια ακόμη αξιόπιστη λύση για τη θέση κάτω από τα δοκάρια, εκτός του Βικάριο, προσφέρει τριετές (2+1) συμβόλαιο συνεργασίας στον Τερ Στέγκεν.

Ο 33χρονος τερματοφύλακας της Μπαρτσελόνα και της εθνικής Γερμανίας έχει μεν συμβόλαιο έως τον Ιούνιο του 2028, αλλά μετά την απόκτηση του Ζοάν Γκαρσία από την Εσπανιόλ και την παρουσία του Σέσνι δεν είναι βασικός τη φετινή σεζόν στην πρωταθλήτρια Ισπανίας και θέλει να συνεχίσει την καριέρα του στην Premier League.

Να σημειωθεί πως στη διεκδίκηση του Τερ Στέγκεν έχει μπει δυναμικά και η Μπεσίκτας, η οποία θέλει να τον αποκτήσει δανεικό στη χειμερινή μεταγραφική αγορά με οψιόν αγοράς στα 15 εκατ. ευρώ το προσεχές καλοκαίρι, αλλά ο Γερμανός περιμένει πρώτα να δει την εξέλιξη των επαφών του μάνατζερ του με την Τότεναμ.