LIVE Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης για το Champions League

Οnsports Τeam

Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης : Δείτε LIVE την εξέλιξη στο σπουδαίο ματς του Φαλήρου για την 5η αγωνιστική της League Phase για το Champions League.

Για την τρίτη του εντός έδρας αναμέτρηση στη League Phase του Champions League ετοιμάζεται ο Ολυμπιακός, αναζητώντας την πρώτη του νίκη στο Champions League.

Στα δύο προηγούμενα ματς στο «σπίτι» τους, οι «ερυθρόλευκοι» είχαν παραχωρήσει ισοπαλίες σε Πάφο (0-0) και Αϊντχόφεν (1-1), με αποτέλεσμα να έχουν συγκεντρώσει μόλις δύο βαθμούς και να βρίσκονται στις τελευταίες θέσεις. Στις εκτός έδρας αναμετρήσεις τους στο Λονδίνο και τη Βαρκελώνη, οι Πειραιώτες γνώρισαν ισάριθμες ήττες από Άρσεναλ (2-0) και Μπαρτσελόνα (6-1).

Η ομάδα του Πειραιά βρίσκεται πλέον με την… πλάτη στον τοίχο όσον αφορά την προσπάθεια πρόκρισης στην επόμενη φάση, αυτή των νοκ άουτ και στο μεγάλο παιχνίδι με τη Ρεάλ Μαδρίτης «καίγεται» για βαθμό ή βαθμούς.

Κι έχει μεγάλη ευκαιρία να τους πάρει, αφού η αντίπαλός του κατεβαίνει με πολύ σημαντικές απουσίες στο Καραϊσκάκη.

Πάντως, οι «μερέγχες» αντιμετωπίζουν κρίση αποτελεσμάτων, καθώς προέρχονται από τρία ανεπιτυχή ματς, δύο ισοπαλίες στο ισπανικό πρωτάθλημα με Ράγιο Βαγιεκάνο και Εϊμπάρ και μία ήττα από τη Λίβερπουλ στην Ευρώπη.

Δείτε LIVE την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης:

Η ώρα και το κανάλι του μεγάλου αγώνα

Η σέντρα στην αναμέτρηση έχει προγραμματιστεί να γίνει το βράδυ της Τετάρτης (26/11) στις 22:00. Το παιχνίδι θα μεταδοθεί τηλεοπτικά τόσο από το Cosmote Sport 2HD όσο και από το MEGA.