Ο Πελίστρι επισκέφθηκε τον Βαλβέρδε στο ξενοδοχείο της Ρεάλ Μαδρίτης
Onsports Team 26 Νοεμβρίου 2025, 21:00
Ο Πελίστρι επισκέφθηκε τον Βαλβέρδε στο ξενοδοχείο της Ρεάλ Μαδρίτης

Ο άσος του Παναθηναϊκού είδε από κοντά τον φίλο του και συμπαίκτη του στην Εθνική Ουρουγουάης, με αφορμή τον ερχομό του για τον αγώνα με τον Ολυμπιακό.

Η αποστολή της Ρεάλ Μαδρίτης ήρθε στην Ελλάδα για τον αγώνα Champions League με τον Ολυμπιακό. Το πρωί της Τετάρτης (26/11) στο ξενοδοχείο όπου κατέλυσε η «βασίλισσα», υπήρξε μια ξεχωριστή επίσκεψη. Αυτή του Φακούντο Πελίστρι.

Ο ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού θέλησε με την ευκαιρία που του δόθηκε, να δει από κοντά τον Βαλβέρδε. Ο χαφ της Ρεάλ είναι συμπαίκτης του Πελίστρι στην Εθνική Ουρουγουάης και καλός του φίλος.

Οι δυο τους έχουν κοινό ξεκίνημα από την Πενιαρόλ και διατηρούν εξαιρετική φιλική σχέση. Έτσι ο Πελίστρι δεν έχασε την ευκαιρία να τον δει από κοντά.



