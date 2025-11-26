Ο Πελίστρι επισκέφθηκε τον Βαλβέρδε στο ξενοδοχείο της Ρεάλ Μαδρίτης

Onsports Team

Ο άσος του Παναθηναϊκού είδε από κοντά τον φίλο του και συμπαίκτη του στην Εθνική Ουρουγουάης, με αφορμή τον ερχομό του για τον αγώνα με τον Ολυμπιακό.

Η αποστολή της Ρεάλ Μαδρίτης ήρθε στην Ελλάδα για τον αγώνα Champions League με τον Ολυμπιακό. Το πρωί της Τετάρτης (26/11) στο ξενοδοχείο όπου κατέλυσε η «βασίλισσα», υπήρξε μια ξεχωριστή επίσκεψη. Αυτή του Φακούντο Πελίστρι.

Ο ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού θέλησε με την ευκαιρία που του δόθηκε, να δει από κοντά τον Βαλβέρδε. Ο χαφ της Ρεάλ είναι συμπαίκτης του Πελίστρι στην Εθνική Ουρουγουάης και καλός του φίλος.

Οι δυο τους έχουν κοινό ξεκίνημα από την Πενιαρόλ και διατηρούν εξαιρετική φιλική σχέση. Έτσι ο Πελίστρι δεν έχασε την ευκαιρία να τον δει από κοντά.