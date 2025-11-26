Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης: Χωρίς Μπέλιγχαμ η ενδεκάδα του Αλόνσο

Οnsports Τeam

Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης : Η ενδεκάδα με την οποία θα αντιμετωπίσει τους Πειραιώτες η «βασίλισσα» για την 5η αγωνιστική του Champions League.

Ο Ολυμπιακός δίνει το βράδυ της Τετάρτης (26/11, 22:00) το πιο δύσκολο εντός έδρας παιχνίδι του στη League Phase του Champions League με αντίπαλο την πολυνίκη του θεσμού, Ρεάλ Μαδρίτης.

Λίγη ώρα πριν από την έναρξη της σπουδαία αναμέτρησης ανακοινώθηκε η ενδεκάδα που επέλεξε ο Τσάμπι Αλόνσο, ο οποίος έχει να αντιμετωπίσει πολλές και σημαντικές απουσίες.

Κυρίως στην άμυνα, όπου ο αριστερός μπακ, Καρέρας, θα παίξει ως στόπερ στο πλευρό του Ασένθιο, ενώ στον πάγκο έμεινε όπως αναμενόταν και ο Μπέλιγχαμ, ο οποίος αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού.

Η ενδεκάδα της Ρεάλ: Λούνιν, Αλεξάντερ-Άρνολντ, Ασένθιο, Καρέρας, Μεντί, Βαλβέρδε, Τσουαμενί, Καμαβινγκά, Γκιουλέρ, Εμπαπέ, Βινίσιους

Στον πάγκο της Ρεάλ βρίσκονται οι: Γκονθάλεθ, Ναβάρο, Μπέλιγχαμ, Έντρικ, Ροντρίγκο, Γκονθάλο, Θεμπάγιος, Γκαρθία, Μπραχίμ