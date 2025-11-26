Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης 0-2: Λύγισαν οι Νέοι των «ερυθρόλευκων» για το Youth League

Οnsports Τeam

Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης : Η Κ19 των Πειραιωτών πάλεψε το ματς, αλλά τα τέρματα των Ντίαθ και Μαρτίνεθ έδωσαν τη νίκη (0-2) στη «Βασίλισσα» στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της League Phase του UEFA Youth League.

Οι Νέοι του Ολυμπιακού κατέβαλαν μεγάλη προσπάθεια, αλλά δεν κατάφεραν να αποφύγουν την ήττα από τη Ρεάλ Μαδρίτης με 0-2 στις εγκαταστάσεις του Ρέντη.

Έτσι οι «ερυθρόλευκοι» παρέμειναν στους 7 βαθμούς στις πρώτες 5 αγωνιστικές του Youth League και χρειάζονται νίκη επί της Καϊράτ Αλμάτι στην Αστάνα στις 9 Δεκεμβρίου για να προκριθούν στους «32».

Όσο για την Ρεάλ, τη μοναδική με το απόλυτο των 15 βαθμών, έχει ήδη εξασφαλίσει το εισιτήριο για την επόμενη φάση.

Τα γκολ της αναμέτρησης πέτυχαν οι Ντίεθ (78΄), Μαρτίνεθ (90+2΄πεν.)

Η εξέλιξη του αγώνα

Η «βασίλισσα» ήταν ανώτερη σε όλο το διάστημα του παιχνιδιού, όμως οι παίκτες της έκαναν κακές επιλογές στην τελική προσπάθεια ή έπεφταν πάνω στον Ιάσωνα Γεωργακόπουλο που με τις εξαιρετικές επεμβάσεις του κρατούσε το «μηδέν».

Οι παίκτες του Σίμου περίμεναν υπομονετικά μία ευκαιρία κι αυτή ήρθε στο 72΄ όταν από «γέμισμα» του γκολκίπερ Γεωργακόπουλου, ο Σαράντος Βασιλακόπουλος βρέθηκε σε πλάγια θέση, επιχείρησε να πλασάρε στην κλειστή γωνία όμως η μπάλα βρήκε στο δοκάρι και έφυγε άουτ.

Έξι λεπτά αργότερα ο Πολ Ντουράν πέρασε έξοχη πάσα στον Κάρλος Ντίεθ κι αυτός πλάσαρε στη γωνία για να ανοίξει το σκορ.

Στο 87΄ η Ρεάλ... ισοφάρισε τα δοκάρια σε κεφαλιά του Αγουάδο. Στο 2ο λεπτό των καθυστερήσεων οι φιλοξενούμενοι κέρδισαν πέναλτι σε ανατροπή του Βιγιάλμπα από τον Καρκατσάλη. Ο Μαρτίνεθ ανέλαβε την εκτέλεση και διαμόρφωσε το τελικό 0-2.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Σίμος): Γεωργακόπουλος, Σιώζιος, Καρκατσάλης, Μίλισιτς, Αλαφάκης, Κολοκοτρώνης (88΄ Καλαϊτζίδης), Φίλης, Λιατσικούρας, Χάμζα (82΄ Κορτές), Τουφάκης, Βασιλακόπουλος (82΄ Κότσαλος)

ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ (Χουλιάν Λόπεθ): Γκονθάλεθ, Λεθκάνο, Σέκο (80΄ Καμπέρο), Ρίβας, Αγουάδο, Βαλέρο (60΄ Ορτέγα), Μαρτίνεθ, Ντίεθ (79΄ Έντσο Άλβες), Ντουράν (79΄ Γκασκόν), Ναβασκούες, Μπαρόσο (66΄ Βιγιάλμπα)