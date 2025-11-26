Ομάδες

Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης: Νέο πλήγμα στη «βασίλισσα» με Μπέλιγχαμ
Οnsports Τeam 26 Νοεμβρίου 2025, 18:07
Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης: Ο Τζουντ Μπέλιγχαμ ταλαιπωρείται από μυϊκό πρόβλημα και δύσκολα θα αγωνιστεί στην αναμέτρηση του Φαλήρου. 

Το «Γ. Καραϊσκάκης» φιλοξενεί το βράδυ της Τετάρτης (26/11, 22:00) την αναμέτρηση Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης για την 5η αγωνιστική της League Phase στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.

Αναμφίβολα, πρόκειται για μία ακόμα τεράστια πρόκληση για την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ τη φετινή σεζόν, με τους Πειραιώτες να μην έχουν πετύχει ούτε μια νίκη μέχρι τώρα στην κορυφαία σκηνή του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Έχουν όμως την τύχη με το μέρος τους, καθώς η Ρεάλ Μαδρίτης είναι αποδεκατισμένη!

Ο Τσάμπι Αλόνσο πήρε μαζί του στην Ελλάδα 20 ποδοσφαιριστές αφήνοντας στην Ισπανία τους Κουρτουά, Μιλιτάο, Ρούντιγκερ, Χάουσεν, Καρβαχάλ, Μασταντουόνο και Αλάμπα.

Σαν να μην έφτανε αυτό, ο Τζουντ Μπέλιγχαμ, σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα, υποφέρει από έναν μυικό τραυματισμό και όλα δείχνουν πως δεν θα αγωνιστεί κόντρα στον Ολυμπιακό.

Η ώρα και το κανάλι του μεγάλου αγώνα

Η σέντρα στην αναμέτρηση έχει προγραμματιστεί να γίνει το βράδυ της Τετάρτης (26/11) στις 22:00. Το παιχνίδι θα μεταδοθεί τηλεοπτικά τόσο από το Cosmote Sport 2HD όσο και από το MEGA.


