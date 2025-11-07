Champions League: Αίτημα αλλαγής έδρας από Καϊράτ για τον αγώνα με Ολυμπιακό

Οnsports Τeam

Ορατό είναι το ενδεχόμενο το παιχνίδι της Καϊράτ Αλμάτι με τον Ολυμπιακό να μην διεξαχθεί στην φυσική έδρα των Καζάκων.

Επίσημο αίτημα αλλαγής έδρας κατέθεσε η «σταχτοπούτα» του Champions League για τον αγώνα της 6ης στροφής της League Phase με τον Ολυμπιακό. Συγκεκριμένα, η Καϊράτ ζήτησε το παιχνίδι να πραγματοποιηθεί στην έδρα της Αστάνα, λόγω των καιρικών συνθηκών.

Το παιχνίδι έχει οριστεί να λάβει χώρα την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου στο κεντρικό στάδιο στο Αλμάτι, το οποίο βρίσκεται κοντά στα σύνορα του Καζακστάν με την Κιργιζία και κοντά στην περιοχή Σιντζιάνγκ της Κίνας. Ωστόσο, εκείνη την περίοδο οι καιρικές συνθήκες δεν θεωρούνται… ευνοϊκές και για τον λόγο αυτό, το αίτημα αφορά στη… μετάθεση του ματς στο γήπεδο της Αστάνα.

Η εν λόγω αρένα έχει αναδιπλούμενη οροφή, αλλά και τεχνητό χλοοτάπητα, κάτι που σημαίνει πως οι συνθήκες για τη διεξαγωγή του αγώνα θα είναι σαφώς καλύτερες. Βέβαια, η τελική απόφαση ανήκει στην UEFA, η οποία σε τέτοιες περιπτώσεις δίνει θετικές απαντήσεις.