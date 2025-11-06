Άγιαξ: Πλησιάζει στην επιστροφή του ο Έρικ τεν Χαγκ

Οnsports Τeam

Μόλις τρεις αγώνες κράτησε η περιπέτεια του Ερικ τεν Χαγκ στη Λεβερκούζεν. Η γερμανική ομάδα αποφάσισε να διακόψει τη συνεργασία της με τον Ολλανδό τεχνικό, ανοίγοντας τον δρόμο για την επιστροφή του στον πάγκο του Άγιαξ, όπου είχε γράψει ιστορία.

Η ομάδα του Αμστερνταμ βιώνει δύσκολες στιγμές στο Champions League, καθώς η ήττα με 3-0 από τη Γαλατασαράι στο σπίτι της σηματοδότησε την τέταρτη ήττα σε ισάριθμες αγωνιστικές. Οι διοικούντες τον Άγιαξ φαίνεται πως δεν έχουν άλλο περιθώριο και η πόρτα της εξόδου για τον Τζον Χέιτινγκα μοιάζει ανοιχτή.

Η ολλανδική εφημερίδα «De Telegraaf» αποκαλύπτει ότι οι συζητήσεις για την επιστροφή του Τεν Χαγκ είναι σε προχωρημένο στάδιο. Ο 55χρονος τεχνικός είχε καθοδηγήσει τον Άγιαξ από το 2018 έως το 2022, κατακτώντας τρία πρωταθλήματα και φτάνοντας στα ημιτελικά του Champions League το 2019, αφήνοντας ανεξίτηλο το στίγμα του στην ομάδα.

Μετά την αποχώρησή του από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ τον Οκτώβριο του 2024, όπου είχε περάσει δύσκολες στιγμές και η ομάδα βρέθηκε στην 14η θέση της Premier League, ο Τεν Χαγκ επιστρέφει σε γνώριμα λημέρια. Στους «κόκκινους διαβόλους» είχε κατακτήσει το League Cup το 2023 και το FA Cup το 2024, αλλά καταγράφηκαν και οι χειρότερες θέσεις της Γιουνάιτεντ στην ιστορία της Premier League (8η το 2024 και 15η το 2025).

Η επιστροφή του Τεν Χαγκ στον Άγιαξ δεν αφορά μόνο την ιστορία και τις επιτυχίες του, αλλά και το άμεσο μέλλον της ομάδας, που λίγες μέρες αργότερα θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στην τελευταία αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Champions League.