Ολυμπιακός – PSV Αϊντχόφεν 1-1: Ο Πέπι τον… πάγωσε στο 93ο λεπτό!

EUROKINISSI

Onsports Team

Ο Ολυμπιακός κρατούσε την τύχη στα χέρια του, αλλά ο Πέπι ισοφάρισε στο 1-1 κι η PSV Αϊντχόφεν έφυγε με βαθμό από το «Γ. Καραϊσκάκης», στην αναμέτρηση για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Τη… νίκη μέσα από τα χέρια τους έχασαν οι «ερυθρόλευκοι», οι οποίοι είδαν την ολλανδική ομάδα να ισοφαρίζει στην τελευταία φάση του αγώνα.

Η PSV ισοφάρισε στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων με τον Πέπι στην μοναδική τους ευκαιρία κι στέρησε από τον Ολυμπιακό το πρώτο του «τρίποντο» στον ενιαίο όμιλο, την οποία κρατούσε από το 17ο λεπτό με το γκολ του Μαρτίνς.

Η πρόκριση πλέον δυσκολεύει αφάνταστα για τον Ολυμπιακό που έχει μόνο 2 βαθμούς στους πρώτους 4 αγώνες και ακολουθεί το ματς με τη Ρεάλ στο Φάληρο στις 26 Νοεμβρίου.

Η εξέλιξη του Ολυμπιακός - PSV Αϊντχόφεν

Με τον Χρήστο Μουζακίτη να καλύπτει το κενό του τιμωρημένου Έσε και τον Ζέλσον Μαρτίνς να κερδίσει θέση βασικού, ξεκίνησε αυτό το "do or die" παιχνίδι ο Ολυμπιακός. Αφού απορρόφησε την πίεση και ανταποκρίθηκε στις υψηλές εντάσεις των Ολλανδών, ο πρωταθλητής άρχισε να φέρνει το ματς στα μέτρα του. Σε αυτό βέβαια βοήθησε και το προβάδισμα που πήρε νωρίς, όταν στο 17 ο Μαρτίνς μπήκε στην περιοχή μετά από μεταβίβαση του Τσικίνιο και με ένα ασύλληπτο σουτ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα του Κοβάρ.

Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν τον έλεγχο, μπορούσαν μάλιστα να πετύχουν το 2-0 στο 31΄ αλλά ο Κοβάρ σταμάτησε τον Τσικίνιο και το πλάνο του Μεντιλίμπαρ λειτούργησε άψογα. Στο 61΄ ο Μαρτίνς έχασε νέα μεγάλη ευκαιρία, με τη μπάλα να «ξύνει» το οριζόντιο δοκάρι και να καταλήγει άουτ σε ένα β΄ ημίχρονο όπου ο Ολυμπιακός παράμενε πιστός στο πλάνο του.

Ο Πέτερ Μπος προσπάθησε να αλλάξει τη ροή των πραγμάτων με συνεχείς αλλαγές, καθώς η PSV, μια φύσει επιθετική ομάδα, αδυνατούσε να δημιουργήσει την παραμικρή ευκαιρία. Δεν είναι τυχαίο ότι το πρώτο «ολλανδικό» σουτ στην εστία έγινε στο 78΄ από τον Ντρίουετς, με τον Τζολάκη να εξουδετερώνει. Θα περίμενε κανείς μεγαλύτερη πίεση από την PSV όσο το ματς πλησίαζε προς το τέλος. Αντίθετα, ήταν ο Ολυμπιακός αυτός που έδειχνε πιο απειλητικός με τις αλλαγές του Μεντιλίμπαρ να συνεισφέρουν τα μέγιστα στη διατήρηση των κεκτημένων.

Παρόλα αυτά σε μία και μοναδική στιγμή, ανατράπηκαν τα πάντα. Στο 90+3΄ Ο Φέερμαν εκτέλεσε φάουλ, ο Πέπι εκμεταλλεύτηκε την περίσταση και με δυνατό σουτ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα.

Διαιτητής: Κλεμάν Τουρπάν (Γαλλία)

Κίτρινες: Πέρισιτς

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Χοσέ Λουϊς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Ορτέγκα, Πιρόλα, Ρέτσος, Ροντινέι, Γκαρθία (63΄ Νασιμέντο), Μουζακίτης, Τσικίνιο (73΄ Ταρέμι), Ποντένσε (83΄ Κοστίνια), Μαρτίνς, Ελ Κααμπί (83΄ Κοστίνια).

ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ (Πέτερ Μπος): Κοβάρ, Γκασιορόβσκι, Σούτεν, Σαλάχ-Εντίν (67΄ Βάνερ), Ντεστ, Ζούνιορ, Φέρμαν, Σαϊμπαρί (84΄ Μποαντού), Πέρισιτς (68΄ Μπαϊρακτάρεβιτς), Μαν (58΄ Ντρίουετς), Τιλ (58΄ Πέπι).