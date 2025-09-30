Κανονικά οι πτήσεις την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου: Ανακούφιση για τους φίλους Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ

Onsports Team

Παράνομη κηρύχθηκε, μετά από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών η συμμετοχή της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδος (ΕΕΕΚΕ), της ΟΣΥΠΑ και της ΕΝΗΜΑΕΚ στην αυριανή 24ωρη απεργία που έχει εξαγγείλει η ΑΔΕΔΥ.

Ως εκ τούτου, δεν θα επηρεαστούν, από την απεργιακή κινητοποίηση, οι πτήσεις που είναι προγραμματισμένες για την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου 2025.

Αυτό σημαίνει πως οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού που είχαν προγραμματίσει να βρεθούν αυθημερόν στο Λονδίνο για τον αγώνα με την Άρσεναλ θα μπορέσουν να ταξιδέψουν κανονικά και να στηρίξουν την ομάδα τους σε αυτή τη δύσκολη αναμέτρηση, όπως φυσικά και αυτοί του ΠΑΟΚ για τον αγώνα της Πέμπτης (2/10) στο Βίγκο με την Θέλτα.