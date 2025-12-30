Στον εισαγγελέα Ρόδου ο Γκάουντλοκ - Η ανακοίνωση της αστυνομίας για τη σύλληψη του Αμερικανού

Οnsports Team

Ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας για τη σύλληψη του Αμερικανού μπασκετμπολίστα του Κολοσσού Ρόδου.

Στον εισαγγελέα πρωτοδικών Ρόδου οδηγήθηκε ο Άντριου Γκάουντλοκ, με την αστυνομία να ανακοινώνει όλα τα επίσημα στοιχεία για τη σύλληψη του με ναρκωτικά.

Εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για εισαγωγή και κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Ο Άντριου Γκάουντλοκ θεωρείται ξένο σώμα στον Κολοσσό Ρόδου και ήδη από χθες (29/12) ξεκίνησαν οι διαδικασίες λύσης του συμβολαίου του.

Αναλυτικά:

«Συνελήφθη χθες (Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025) στη Ρόδο, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου, 37χρονος αλλοδαπός σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για εισαγωγή και κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, εντοπίσθηκε στο Τελωνείο Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», ύποπτο δέμα ναρκωτικών με προορισμό τη Ρόδο, το οποίο περιείχε ποσότητα κάνναβης. Ακολούθως, έγιναν άμεσες ενέργειες για την εξακρίβωση των στοιχείων του παραλήπτη και οργανώθηκε επιχείρηση ελεγχόμενης παράδοσης από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου, για τη σύλληψή του δράστη.

Μεσημβρινές ώρες χθες (29.12.2025), 37χρονος παρέλαβε το δέμα από εταιρεία ταχυμεταφορών στη Ρόδο και αστυνομικοί που χειρίζονταν την υπόθεση επενέβησαν, τον προσήγαγαν και ακολούθησε περαιτέρω έρευνα.

Όπως διαπιστώθηκε το δέμα περιείχε -245- γραμμάρια κάνναβης, ενώ στην κατοικία του δράστη βρέθηκαν επιπλέον:

-7- γραμμάρια ακατέργαστής κάνναβης

-2- αυτοσχέδια τσιγάρα κάνναβης

Θρυμματιστής κάνναβης

Όλα τα ανευρεθέντα πειστήρια κατασχέθηκαν.

Ο συλληφθείς οδηγείται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου».