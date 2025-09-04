Champions League, Ολυμπιακός: Γι' αυτό «έκοψε» Καμπελά, Γιαζίτσι και Μάντσα ο Μεντιλίμπαρ

Οι Ρεμί Καμπελά, Γιουσούφ Γιαζίτσι και Γκουστάβο Μάντσα ήταν οι «άτυχοι» στον καταρτισμό της ευρωπαϊκής λίστας του Ολυμπιακού έπειτα από την απόφαση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Ο Βάσκος τεχνικός αναγκάστηκε να αφήσει εκτός λίστας τους τρεις ποδοσφαιριστές, με το «κόψιμο» του Γάλλου μεσοεπιθετικού και του Τούρκου διεθνή να σηκώνουν τη μεγαλύτερη κουβέντα. Ωστόσο, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αποφάσισε να τους αφήσει εκτός, έπειτα από πολύ σκέψη, λόγω συγκεκριμένων κριτηρίων.

Συγκεκριμένα, ο Γκουστάβο Μάντσα αποτέλεσε το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα για τις θέσεις των στόπερ. Ο νεαρός Βραζιλιάνος έχει λίγες μέρες στην ομάδα, ενώ δεν έχει ευρωπαϊκή εμπειρία, με αποτέλεσμα να μένει… εύκολα εκτός λίστας.

Από την άλλη, ο Γιουσούφ Γιαζίτσι προέρχεται από πολύμηνη απουσία, λόγω του σοβαρού τραυματισμού που τον ταλαιπώρησε την περσινή σεζόν και αποφασίστηκε να μείνει εκτός λίστας για την καλύτερη και ομαλότερη ένταξή του στις απαιτητικές υποχρεώσεις των Πειραιωτών.

Αντίθετα, η απόφαση για τον Ρεμί Καμπελά ήταν αυτή που προκάλεσε το μεγαλύτερο προβληματισμό για τον κόουτς του Ολυμπιακού, αφού η απόφαση να μείνει εκτός λίστας ήρθε μετά τις τελευταίες μεταγραφές των Ντάνιελ Ποντένσε και Μεχντί Ταρεμί, με αποτέλεσμα να υπάρχουν πολλές λύσεις στην επίθεση.