Άρσεναλ – Παρί Σεν Ζερμέν 0-1: Ο Ντεμπελέ την έφερε πιο κοντά στον τελικό του Champions League

Το «χρυσό» γκολ του Ουσμάν Ντεμπελέ από το 4ο λεπτό έδωσε πάνω χέρι στους Παριζιάνους, οι οποίοι διεκδικούν τη δεύτερη παρουσία τους στον τελικό της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Οι φιλοξενούμενοι ευτύχησαν να προηγηθούν μόλις στην πρώτη ευκαιρία που δημιούργησαν, με τον Γάλλο επιθετικό να εκμεταλλεύεται την πάσα του Κβαρατσχέλια. Ήταν το φινάλε μιας πανέμορφης προσπάθειας από τους παίκτες του Λουίς Ενρίκε, οι οποίοι άλλαξαν 26 πάσες πριν δουν την μπάλα να καταλήγει στα δίχτυα. Κάτι τέτοιο είχε να συμβεί από τη σεζόν 2003/04!

Ousmane Dembélé's opener came after a sequence of 26 consecutive passes.



That's the most by PSG in a Champions League match on record (since 2003-04). pic.twitter.com/8FPIseUdlQ