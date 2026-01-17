Ομάδες

Πέθανε ο «Ποπάι» της Βραζιλίας, με τα μπράτσα μεγαλύτερα από το κεφάλι του
Οnsports Team 17 Ιανουαρίου 2026, 02:23
ΠΕΡΙΕΡΓΑ

Πέθανε ο «Ποπάι» της Βραζιλίας, με τα μπράτσα μεγαλύτερα από το κεφάλι του

Πέθανε σε ηλικία 55 ετών ο Αρλίντο ντε Σόουζα, γνωστός ως «Ποπάι της Βραζιλίας». Το παράδειγμά του προειδοποιούσε για τους κινδύνους μη εγκεκριμένων ουσιών

Σε ηλικία 55 ετών έφυγε από τη ζωή στο Ρεσίφε της Βραζιλίας ο Αρλίντο ντε Σόουζα, ο άνθρωπος που έγινε παγκοσμίως γνωστός ως ο «Ποπάι της Βραζιλίας» λόγω της ακραίας εμφάνισής του, με μπράτσα που ξεπερνούσαν σε μέγεθος ακόμη και το κεφάλι του.

Η περίπτωσή του είχε προκαλέσει έντονη συζήτηση τις προηγούμενες δεκαετίες, λειτουργώντας ταυτόχρονα ως παράδειγμα προς αποφυγή για τις επικίνδυνες πρακτικές αλλοίωσης του σώματος.

 



